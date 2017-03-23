ارتفعت حصيلة ضحايا الهجوم الذي وقع مساء الأربعاء قرب مبنى البرلمان البريطاني إلى 5 قتلى و 40 جريحا, فيما القت الجهات المختصة القبض على 7 أشخاص على خلفية الهجوم.

ونقلت وكالات انباء عن قائد شرطة مكافحة الإرهاب البريطانية مارك راولي قوله, في تصريح صحفي, ان " الهجوم الارهابي الذي وقع أمام مقر البرلمان في وسط لندن الاربعاء أسفر عن مقتل 5 بينهم شرطي ومنفذ الهجوم, وإصابة 40 شخصا بجروح", مشيرا الى ان " الضحايا خليط من جنسيات مختلفة".

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وألقت الجهات المختصة القبض على 7 أشخاص في مداهمات تمت عقب هجوم ويستمنستر في مدينة لندن الذي قتل فيه المهاجم وأربعة أشخاص آخرين، بحسب الشرطة.

وكانت الشرطة البريطانية اوضحت ان الهجوم بدأ عندما دهس سائق سيارة بعض الأشخاص من العامة و3 شرطيين على كوبري وستمنستر، ثم اصطدمت السيارة قرب البرلمان وخرج منها شخص مسلح بسكين ليستكمل هجومه محاولا اقتحام البرلمان, مشيرة الى انها تتعامل مع الهجوم على أنه "حادث إرهابي" إلى أن تصلها معلومات أخرى.

وفرضت الشرطة طوقا أمنيا حول مقر البرلمان والشوارع المحيطة,فيما أظهرت لقطات مصورة اصطدام سيارة بالسياج الحديدي للبرلمان.

وشهدت بريطانيا في العام 2015 هجوما إرهابيا حيث أقدم شخص على طعن ثلاثة أشخاص في محطة لقطار الانفاق "ميترو" شرق العاصمة لندن.

وأعلنت بريطانيا، في 29 أب 2014 رفع حالة التأهب في البلاد إلى ثاني أعلى مستوى، بسبب هجمات محتملة يجري التخطيط لها في سوريا والعراق.