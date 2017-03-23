كشف متحدث باسم "قوات سوريا الديمقراطية، إنه من المرجح أن تشن القوات مدعومة من واشنطن هجوماً يوم الجمعة على 3 أهداف استراتيجية يسيطر عليها تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) غرب مدينة الرقة.

ونقلت وكالة (رويترز) عن المتحدث طلال سيلو قوله يوم الخميس، إن مقاتلي "قوات سوريا الديمقراطية" لم يصلوا بعد لمدينة الطبقة أو المطار والسد القريبين، فاليوم وعلى الأكثر غدا يكون هناك عملية هجوم على المناطق الثلاثة.

وتقع الطبقة على بعد نحو 40 كيلومترا غربي الرقة، ووقعت في عام 2014 تحت سيطرة التنظيم المتشدد الذي استولى كذلك على سد الطبقة، المعروف أيضا بسد الفرات، والقاعدة الجوية القريبة منه.

ووصف سيلو الأهداف الثلاثة بأنها ذات أهمية استراتيجية، وبمجرد السيطرة على القاعدة الجوية سيتم إصلاح المدرج "وفي المستقبل القريب سيكون هناك استخدام من قبل قواتنا لهذا المطار، على حد تعبيره.

وكان التحالف الدولي نفذ ليل الثلاثاء، إنزالا جويا لمقاتلين من "قوات سوريا الديمقراطية" على بعد نحو 15 كيلومترا من السد في مدينة الطبقة، وأقامت القوات قاعدة هناك للتقدم منها نحو منطقة الطبقة.

وأوضح انه في "كافة المناطق التي تقع تحت سيطرتنا ليس لدينا مطار يمكن أن يستقبل طيرانا" مضيفا "طبعا طيران التحالف سيستفيد من المطار".

وتسيطر "وحدات حماية الشعب الكردية" على مناطق في شمال سوريا، تشمل بالكامل تقريبا مدينتي الحسكة والقامشلي حيث يوجد مطار لا يزال تحت سيطرة الجيش النظامي .

وأطلقت "قوات سوريا الديمقراطية" في تشرين الثاني حملة عسكرية بعنوان (غضب الفرات) لتطويق الرقة بدعم من قوات خاصة أمريكية وضربات جوية من التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة ضد "داعش".

سيريانيوز