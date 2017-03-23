تواصلت الإشتباكات العنيفة يوم الخميس، بين الجيش النظامي والفصائل المسلحة في حي جوبر شرق دمشق لليوم الرابع على التوالي، وسط قصف مدفعي وجوي على المنطقة.

وذكرت مصادر معارضة عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، أن المعارضة تمكنت من منع قوات النظام من التقدم على محور عقدة البانوراما في حي جوبر، كما أوقعت عشرات القتلى والجرحى منهم.

واضافت المصادر إلى أن الفصائل دمرت دبابة T72 لقوات النظام على طريق العدوي أثناء محاولة التقدم على جبهة حي جوبر.

كما بثت الفصائل المسلحة مقطع مصور يظهر تواجدها داخل المنطقة الصناعية في حي القابون شرق دمشق، وانتشار العناصر على الطريق الدولي وعقدة البانوراما الحربي

من جانبها، أكدت مصادر مؤيدة، استمرار المعارك بين الجيش والمسلحين بغية فرض السيطرة الكاملة على معمل الغزل والنسيج الاستراتيجي، مبينة أن الجيش دخله أمس وتراجع من الجزء الجنوبي ليلاً نتيجة انكشاف القوات على أبنية محيطة بالمعمل.

واضافت المصادرأن النظامي استهدف مواقع المجموعات المسلحة في جبهة المعامل شمال جوبر وسط استمرار الإشتباكات على محور جوبر كراش.

وأكدت المصادر أنه لا صحة لما روجه المسلحون عن تسللهم إلى شارع فارس الخوري .

وأشارت المصادر إلى استهداف مواقع المجموعات المسلحة في جوبر بصواريخ أرض أرض قصيرة المدى.

وبدأت المعارضة المسلحة منذ يوم الاحد عملية عسكرية في محيط جوبر بدمشق, في اطار المرحلة الثانية من معركة شرق دمشق, تخللها عمليات قصف مكف ومعارك عنيفة مع الجيش النظامي, وسط توارد انباء عن سيطرة الفصائل على عدة نقاط .