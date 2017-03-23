واصلت فصائل المعارضة المسلحة, يوم الخميس, تقدمها في ريف حماه الشمالي, حيث تمكنت من السيطرة على مساحات جديدة, كما انتزعت اجزاء واسعة من اتستراد محردة- السقيلبية, في اطار عملية عسكرية بدأتها منذ يومين على مواقع للجيش النظامي.

وذكرت مصادر معارضة, بحسب صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي, ان فصائل المعارض سيطرت على أجزاء واسعة من طريق محردة - السقيلبية في ريف حماة الشمالي, كما استعادت قريتي شليوط و ارزة و حاجز القرامطة وتل عبادي جنوب شرق معردس وقرية شيزر.

واشارت المصادر الى ان الفصائل استهدفت بصواريخ الغراد تجمعات القوات النظامية في مطار حماة العسكري, كما تصدت لمحاولة تقدم الجيش النظامي نحو قرية كوكب.

من جهتها, تحدثت مصادر موالية ان الجيش النظامي تصدى لهجوم عنيف شنته المجموعات المسلحة على محور قمحانة بريف حماة الشمالي, وسط اشتباكات عنيفة و قصف مدفعي مكثف استهدف تحركات المسلحين

واضافت المصادر ان الجيش النظامي شن هجوماً على النقاط التي دخلتها المجموعات المسلحة في كوكب , ترافق ذلك برمايات مدفعية وصليات صاروخية استهدفت الخطوط الخلفية للمسلحين

سقطت, يوم الخميس, عدد من قذائف الهاون وطلقات رصاص على مناطق عدة من دمشق, وذلك بالتزامن مع التصعيد العسكري والمعارك العنيفة التي يشهدها شرق العاصمة.

وقالت مصادر مؤيدة, في صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي, إن قذيفة هاون سقطت في محيط حي الروضة مع ورود أنباء أولية عن وقوع إصابات.

وأضافت المصادر ان قذيفتي هاون سقطوا في محيط ساحة العباسيين وشارع فارس الخوري دون أنباء عن أي إصابات.

كما سقطت عدد من طلقات الرصاص المتفجر على اتستراد العدوي دون تسجيل أي اصابات بشرية أيضا.

وفي محيط حي القصور سقطت قذيفتي هاون دون ورود انباء عن اصابات , بحسب المصادر.

جاء ذلك عقب يوم من تعرض عدة أحياء بدمشق, وهي محيط القصور ومحيط منطقة القصاع وشارع فارس خوري والزبلطاني ومحيط منطقة التجارة, لسقوط قذائف هاون وصاروخية ورصاص متفجر, وسقوط مصابين في حي الشعلان ومحيط العباسيين.

ويأتي استهداف أحياء دمشق بالقذائف والطلقات المتفجرة، تزامناً مع اشتعال معارك عنيفة شرق العاصمة إثر هجومه بدأته فصائل معارضة مسلحة قبل حوالي 4 أيام على نقاط الجيش النظامي في محيط حي جوبر.