أعلنت وزارة الكهرباء، مساء الخميس، عن انقطاع التيار بالكامل عن محافظة حلب، إثر استهداف خط التوتر في منطقة معردس بريف حماة الشمالي.

وقالت الوزارة عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك" إن "مجموعات مسلحة" استهدفت خط التوتر في منطقة معرس بريف حماة الشمالي، ما أدى لانقطاع التيار الكهربائي عن كامل محافظة حلب.