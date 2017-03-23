|
|
|
انقطاع الكهرباء عن كامل حلب إثر معارك ريف حماة (مشيك)
|
الاخبار المحلية
|
أعلنت
وزارة الكهرباء، مساء الخميس، عن انقطاع التيار بالكامل عن محافظة حلب، إثر استهداف
خط التوتر في منطقة معردس بريف حماة الشمالي.
وقالت الوزارة عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك" إن "مجموعات مسلحة" استهدفت خط
التوتر في منطقة معرس بريف حماة الشمالي، ما أدى لانقطاع التيار الكهربائي عن كامل
محافظة حلب.
تابع تفاصيل هذا الخبر واقسام سيريانيوز الاعتيادية
واقسام جديدة اخرى فيها كل المتعة والفائدة على موقع سيريانيوز الجديد .. اضغط
هنا ..
ويأتي تصريح الوزارة، في وقت
تدور فيه معارك بين قوات الجيش النظامي من جهة، وبين فصائل معارضة مسلحة في ريف
حماة الشمالي من جهة ثانية، في محاولة للأخيرة التقدم والسيطرة على المنطقة في
إطار معركة "وقل اعملوا".
وكانت شركة الكهرباء في حلب بدأت مؤخراً بتطبيق جدول لتزويد
مختلف أحياء المدينة بالكهرباء لمدة ساعتين يومياً.
يشار إلى أن حلب عانت انقطاعات متكررة وطويلة للكهرباء خلال
السنوات السابقة نتيجة تحولها لساحة معارك بين أطراف الصراع، ما حذا بسكانها
للاعتماد على الأمبيرات لتوليد الطاقة.
سيريانيوز
|
|
2017-03-23 21:30:08
|
شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي: