واصلت فصائل المعارضة المسلحة, يوم الخميس, تقدمها في ريف حماه الشمالي, حيث تمكنت من السيطرة على مساحات جديدة, كما انتزعت اجزاء واسعة من اتستراد محردة- السقيلبية, في اطار عملية عسكرية بدأتها منذ يومين على مواقع للجيش النظامي.

وذكرت مصادر معارضة, بحسب صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي, ان فصائل المعارض سيطرت على أجزاء واسعة من طريق محردة - السقيلبية في ريف حماة الشمالي, كما استعادت قريتي شليوط و ارزة و حاجز القرامطة وتل عبادي جنوب شرق معردس وقرية شيزر.

واشارت المصادر الى ان الفصائل استهدفت بصواريخ الغراد تجمعات القوات النظامية في مطار حماة العسكري, كما تصدت لمحاولة تقدم الجيش النظامي نحو قرية كوكب.

ولفتت المصادر الى تمكن الفصائل من تدمير دبابتين ومدفع 23 على جبهات بلدة قمحانة بريف حماة الشمالي، وسط معارك عنيفة جدا في محاولة منها السيطرة على البلدة الاستراتيجية، والتي تعد الخزان البشري الكبير للنظامي.

من جهتها, تحدثت مصادر موالية ان الجيش النظامي تصدى لهجوم عنيف شنته المجموعات المسلحة على محور قمحانة بريف حماة الشمالي, وسط اشتباكات عنيفة و قصف مدفعي مكثف استهدف تحركات المسلحين.

واضافت المصادر ان الجيش النظامي شن هجوماً على النقاط التي دخلتها المجموعات المسلحة في كوكب , ترافق ذلك برمايات مدفعية وصليات صاروخية استهدفت الخطوط الخلفية للمسلحين

ووسعت فصائل المعارضة المسلحة, يوم الأربعاء, من نطاق سيطرتها على مناطق بريف حماه الشمالي, في اطار معركة بدأتها امس ضد الجيش الظامي, بالتزامن مع وصول تعزيزات عسكرية للنظامي الى المنطقة لحسم المعركة.

وتأتي معركة ريف حماه الشمالي, وسط هجمات تشنها فصائل المعارضة المسلحة على شرق دمشق , في ظل قصف مكثف و معارك عنيفة مع الجيش النظامي.