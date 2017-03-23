خطف المنتخب السوري فوزاً قاتلاً في الدور الحاسم من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى مونديال روسيا 2018، وجاء على حساب أوزبكستان 1-صفر الخميس في ماليزيا ضمن الجولة السادسة من منافسات المجموعة الأولى.

وبدا الطرفان في طريقهما للاكتفاء بالتعادل قبل أن تخطف سوريا فوزها الثاني، بعد ذلك الذي حققته خارج قواعدها على الصين 1-صفر، في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع من ركلة جزاء نفذها عمر خربين بعد خطأ انتزعه العائد فراس الخطيب، وذلك بعد دخوله في الدقيقة 86 بدلا من محمود المواس.



ورفع المنتخب السوري رصيده إلى 8 نقاط في المركز الرابع بفارق نقطة خلف أوزبكستان الثالثة وثلاث نقاط أمام الصين، التي فازت الخميس أيضا على كوريا الجنوبية الثانية 1-صفر.



وعزز المنتخب الإيراني آماله في بلوغ النهائيات بفوز ثمين على نظيره القطري 1-صفر الخميس في الدوحة، وسجل مهدي طارمي هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 52.



ورفع المنتخب الإيراني رصيده إلى 14 نقطة معززاً صدارته للمجموعة، ومستفيداً من هزيمة أقرب منافسيه كوريا الجنوبية (10 نقاط) وأوزبكستان (9) أمام الصين وسوريا توالياً، بينما تجمد رصيد المنتخب القطري عند 4 نقاط وتراجع للمركز السادس الأخير وباتت آماله شبه معدومة في المنافسة على إحدى بطاقتي التأهل إلى النهائيات.



وتقام الجولة السابعة الثلاثاء المقبل حيث تحل الصين ضيفة على إيران، فيما تلعب كوريا الجنوبية على أرضها مع سوريا، وأوزبكستان مع قطر.



ويتأهل أول فريقين من كل مجموعة مباشرة إلى نهائيات كأس العالم في حين يخوض المنتخبان الحاصلان على المركز الثالث الملحق الآسيوي من أجل تحديد الفريق المتأهل للملحق العالمي.