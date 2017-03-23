يخوض المنتخب السوري مباراة حاسمة أمام نظيره الأوزبكي الخميس على ملعب جيباتا بمدينة ملاكا الماليزية في افتتاح إياب التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم في روسيا 2018.

ويأمل السوريون في تجاوز أوزبكستان في مدينة ملكا الماليزية في الجولة السادسة لمنافسات المجموعة الآسيوية الأولى من الدور الحاسم المؤهل لمونديال روسيا 2018.

ويقود المباراة التي تنطلق عند الساعة الثانية من بعد ظهر الخميس طاقم حكام إماراتي مؤلف من محمد عبد الله حسن للساحة ويساعده محمد أحمد يوسف وحسن مهري وعادل النقبي حكما رابعا.



وتضم تشكيلة منتخبنا اللاعبين إبراهيم عالمة وأحمد مدنية ونصوح نكدلي وعمرو جنيات ومحمود المواس وعمرو الميداني وهادي المصري وأسامة أومري وخالد المبيض ووائل الرفاعي وفهد اليوسف ومارديك مردكيان وحسين جويد ومؤيد العجان وعلاء الشبلي ومحمود اليوسف وعدي جفال وأحمد الدوني وعز الدين عوض وأحمد الصالح وتامر حاج محمد وعمر خريبين وفراس الخطيب.

وضمن نفس المجموعة، تستضيف قطر متصدر المجموعة المنتخب الإيراني، وتلتقي الصين مع كوريا الجنوبية في مباراة الفرصة الأخيرة للمنتخب الأول بقيادة مدربه الإيطالي المحنك مارتشيلو ليبي بطل العالم مع بلاده عام 2006.

وتتصدر إيران المجموعة برصيد 11 نقطة أمام كوريا الجنوبية (10) وأوزبكستان (9)، فيما تحتل سوريا المركز الرابع (5 نقاط) أمام قطر (4)، وأخيراً الصين (نقطتان).



ويتأهل أول وثاني كل من المجموعتين إلى النهائيات مباشرة، بينما يلعب صاحبي المركز الثالث ملحقاً من ذهاب وإياب على أن يواجه الفائز فيه رابع منطقة الكونكاكاف في ملحق آخر.