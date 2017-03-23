أنهى المهاجم لوكاس بودولسكي مشواره مع منتخب ألمانيا لكرة القدم بأجمل سيناريو، إذ سجل له هدف الفوز على ضيفه الانكليزي (1-صفر) بتسديدة صاروخية رائعة في دورتموند في مباراة دولية ودية.

وكانت المباراة بمثابة التكريم لبودولسكي الذي حمل شارة القائد في مباراته الـ130 الأخيرة مع "ناسيونال مانشافت" وشارك 84 دقيقة، قبل أن يدخل بدلاً منه سيباستيان رودي في الدقائق الأخيرة ويقوم بمعانقة زملائه ومدربه يواكيم لوف.



وسجل "بولدي" هدفه الدولي الـ49 منتصف الشوط الثاني بتسديدة جميلة جداً، علماً بأنه يحتل في المركز الثالث على لائحة هدافي المنتخب التاريخيين بعد ميروسلاف كلاوزه (71) وغيرد مولر (68). وبودولسكي هو اللاعب الثالث الأكثر تمثيل لمنتخب ألمانيا بعد لوثار ماتيوس (150 مباراة) وكلوزه (137).

ويعتبر بودولسكي (31 عاماً)، لاعب غلطة سراي التركي والذي سينتقل إلى فيسيل كوبي الياباني في نهاية الموسم، من الشخصيات الرياضية المرموقة في المنتخب الألماني منذ 2004، وقطع معه عدة مراحل مضيئة توجها باحراز لقب كأس العالم 2014 في البرازيل، برغم أنه لم يلعب دوراً أساسياً في نجاح فريق المدرب يواكيم لوف.



وفشلت انكلترا للمرة الثامنة على التوالي بالحفاظ على نظافة شباكها أمام ألمانيا، فيما حافظت ألمانيا على نظافة شباكها في آخر 648 دقيقة.



وتحل ألمانيا الأحد على أذربيجان ضمن تصفيات مونديال 2018 في روسيا، فيما تستقبل انكلترا في اليوم عينه ليتوانيا.



وخرجت انكلترا من كأس أوروبا 2016 مخيبة في الدور الثاني أمام ايسلندا 1-2، فيما ودعت ألمانيا من نصف النهائي أمام فرنسا صفر-2.



وهذا أول فوز لألمانيا على أرضها في مواجهة غريمتها منذ 1987، علماً بأن انكلترا سحقتها 5-1 في ميونيخ عام 2001 بثلاثية للمهاجم مايكل أوين.



وفي اللقاء الأخير بينهما العام الماضي، تقدمت ألمانيا 2-صفر عن طريق طوني كروس وماريو غوميز، قبل أن ترد انكلترا بثلاثية جميلة عبر هاري كاين وجيمي فاردي ثم اريك داير في الدقيقة الأخيرة.

سيريانيوز