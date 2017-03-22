تم استهداف خط توتر عالي حماه2_محردة, يوم الثلاثاء, في منطقة خطاب المغذي لمدينة محردة ما أدى لخروجه عن الخدمة, وبالتالي انقطاع التيار عن مدينة محردة

وقالت وزارة الكهرباء, في صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بووك", إن اعتداء ارهابي من قبل المجموعات الارهابية المسلحة على خط توتر عالي ( حماة2 ، محردة ) 230 ك.ف في منطقة خطاب المغذي لمدينة محردة ، مما ادى لخروجه من الخدمة وانقطاع التيار الكهربائي عن مدينة محردة".

تابع تفاصيل هذا الخبر واقسام سيريانيوز الاعتيادية واقسام جديدة اخرى فيها كل المتعة والفائدة على موقع سيريانيوز الجديد .. اضغط هنا ..

وأشارت الوزارة الى أن ورشات الكهرباء تحاول منذ صباح, اليوم الأربعاء, الدخول لمنطقة الاضرار لاصلاحها واعادة الخط للخدمة.

وفي سياق متصل, اعلنت صفحات ممؤيدة, عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي, عن حدوث اعتداء على خط التوتر العالي حماة 2 ومحردة 230 ك. ف ما أدى لانقطاع الكهرباء عن محردة.

وتتعرض محطة محردة الحرارية بريف حماة، باستمرار، للاستهداف من قبل فصائل معارضة بعدة قذائف مما يؤدي الى اشتعال النيران فيها, وخروجها عن الخدمة.

ويأتي هذا في ظل معارك تشنها فصائل في ريف حماه الشمالي, بدأتها يوم الثلاثاء, ضد الجيش النظامي, حيث تمكنت من التقدم وتوسيع نطاق سيطرتها على عدة مناطق.