اعتبر وفد النظام السوري الى جنيف, يوم الاربعاء, ان مواصلة الهجمات من قبل المجموعات المسلحة في عدة مناطق بسوريا هدفها تقويض أي فرصة لإيجاد الحل السياسي لازمة البلاد.

وشدد وفد النظام, خلال لقائه مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف أليكسي بورودافكين, على ان "تصعيد الاعتداءات من قبل التنظيمات المسلحة ضد الأحياء المدنية في دمشق وحماة وغيرها من المدن توضح بما لا يدع مجالا للشك أن تلك المجموعات والدول المشغلة لها تسعى الى مواصلة استخدام الإرهاب كسلاح سياسي وتقويض أي فرصة لإيجاد حل ينهي الأزمة ويوقف سفك الدم السوري".

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وياتي ذلك وسط هجمات تشنها فصائل المعارضة المسلحة على شرق دمشق وريف حماه, في ظل قصف مكثف و معارك عنيفة مع الجيش النظامي.

كما التقى وفد النظام المبعوث الصيني الخاص إلى سوريا شيه شياو يان والوفد المرافق له ,حيث تم تبادل وجهات النظر حول آخر تطورات الأوضاع في سورية والمحادثات في جنيف.

وتم التأكيد خلال اللقاء على "ضرورة الضغط على الدول المشغلة للإرهابيين من أجل إظهار الجدية في الوصول الى حل للأزمة وتطبيق فصل المجموعات التي أعلنت رغبتها بالدخول في العملية السياسية عن تنظيمي “داعش”.

ووصل وفد النظام السوري، برئاسة بشار الجعفري, إلى العاصمة السويسرية جنيف، اليوم الأربعاء، للمشاركة في الجولة الخامسة من المفاوضات السورية – السورية، المرتقب انطلاقها غداَ.

ومن المنتظر أن تنطلق مفاوضات جنيف بشأن سوريا يوم غد 23 آذار الحالي، بحضور كافة وفود الجولة الماضية التي تضمنت وفداً عن النظام، ووفوداً عن منصات المعارضة المتعددة (الرياض، موسكو، القاهرة).