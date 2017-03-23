أعلنت وزارة النقل, يوم الأربعاء, بدء تلقي طلبات من بعض شركات الطيران المدني العربية والدولية للسماح لطائراتها بالمرور عبر الأجواء السورية.

ونقلت وكالة "سانا" للأنباء الرسمية عن وزير النقل علي حمود قوله "إن الطلبات وصلت إلى الوزارة بعد مطالبتنا بذلك أثناء حضورنا ومشاركتنا في مؤتمر النقل العالمي في جنيف أواخر الشهر الماضي".

تابع تفاصيل هذا الخبر واقسام سيريانيوز الاعتيادية واقسام جديدة اخرى فيها كل المتعة والفائدة على موقع سيريانيوز الجديد .. اضغط هنا ..

وكشف حمود, للوفود المشاركة في المؤتمر, عن المزايا التي يوفرها المرور عبر الأجواء السورية من اختصار لزمن الرحلة وقيمة التذكرة لمواطني الدول وعائدات اقتصادية وبالتالي توفير في الوقت والمال وساعات الطيران.

وبين حمود أن "مرور الطائرات عبر الأجواء السورية سيكون له منعكسات اقتصادية ممتازة وعوائد تنموية للخزينة العامة إضافة الى تدعيم دور سوريا في منظمة الطيران المدني العالمي من ناحية الموقع الجغرافي المميز لها كنقطة مرور خطوط الطيران عبر أجوائها بين مختلف بلدان العالم بعد قطيعة دامت لسنوات ما يوفره ويحققه من راحة للمسافرين وتوفير استهلاك وقود وصيانة الطائرة على حد سواء".

وأوضح الوزير أن "وزارة النقل اتخذت جميع الاجراءات المتعلقة بنجاح عبور هذا الطائرات من خلال توفير الملاحة الجوية المطلوبة واستعداد وجاهزية طواقم المراقبين الجويين المشهود لهم بمهارتهم وكفاءتهم على تأمين كل ما يلزم على مدار الساعة لضمان سلامة ونجاح هذه الخطوة المهمة".

ويشار الى أنه وخلال السنوات الأخيرة الماضية قامت شركات الطيران العربية والعالمية بتحويل مسار رحلاتها التي كانت تعبر الأجواء السورية وذلك لدوافع أمنية وللحفاظ على سلامة ركابها وطائراتها في ظل الحرب المشتعلة في البلاد منذ أكثر من 6 سنوات.