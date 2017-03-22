سقط قتلى, بينهم رجل شرطة, واصيب اخرين بجروح, مساء الاربعاء, في حادثة "دهس" وقعت قرب مبنى البرلمان البريطاني في العاصمة لندن, وذلك قبل تمكن عناصر الشرطة من قتل منفذ الهجوم.

ونقلت وكالات انباء عن نائب رئيس شرطة لندن، مارك راولي، في تصريحات لوسائل اعلام, ان "4 اشخاص قتلوا بينهم ضابط شرطة ومنفذ الهجوم, فيما اصيب20 اخرين بجروح في الهجوم الذي وقع قرب مقر البرلمان البريطاني".

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وأوضح راولي أن "الهجوم بدأ عندما دهس سائق سيارة بعض الأشخاص من العامة و3 شرطيين على كوبري وستمنستر، ثم اصطدمت السيارة قرب البرلمان وخرج منها شخص مسلح بسكين ليستكمل هجومه محاولا اقتحام البرلمان"، مضيفا أن "الشرطي الذي قتل كان من حرس البرلمان".

وأعلنت الشرطة البريطانية انها تعامل مع الهجوم على أنه "حادث إرهابي" إلى أن تصلها معلومات أخرى.

وكان قائد الشرطة بي جيه هارينجتون تحدث للصحفيين, في وقت سابق, عن وجود عدد من المصابين من بينهم ضباط شرطة .

بدوره, اشار رئيس مجلس العموم البريطاني ديفيد ليدنجتون , لأعضاء المجلس, الى إن "الشرطة أطلقت الرصاص على مهاجم طعن شرطيا في محيط البرلمان".

وأضاف ليدنجتون "توجد تقارير أيضا تفيد بأحداث عنف أخرى في قصر وستمنستر لكن من الخطأ أن أخوض في تفاصيل قبل تأكيدات من الشرطة".

من جهته, قالت السلطات الفرنسية ان ثلاثة طلاب فرنسيين أصيبوا خلال الحادثة بينما كانوا في رحلة مدرسية.

وفرضت الشرطة طوقا أمنيا حول مقر البرلمان والشوارع المحيطة,فيما أظهرت لقطات مصورة اصطدام سيارة بالسياج الحديدي للبرلمان.

وشهدت بريطانيا في العام 2015 هجوما إرهابيا حيث أقدم شخص على طعن ثلاثة أشخاص في محطة لقطار الانفاق "ميترو" شرق العاصمة لندن.

وأعلنت بريطانيا، في 29 أب 2014 رفع حالة التأهب في البلاد إلى ثاني أعلى مستوى، بسبب هجمات محتملة يجري التخطيط لها في سوريا والعراق.