يعتزم التحالف الدولي فتح تحقيق بشأن الاتهامات الموجهة له حول التسبب بقتل عشرات المدنيين جراء غارة شنها على مدرسة تسكنها عائلات نازحة في مدينة الرقة.

ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية "أ. ف. ب." عن المتحدث باسم التحالف الدولي قوله إن "التحالف يعتزم فتح تحقيق بشأن المعلومات الواردة عن سقوط ضحايا في قصف قرب مدينة الرقة السورية.

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وأوضح المتحدث "بما أننا نفذنا عدة ضربات قرب الرقة، سنقدم هذه المعلومات لفريقنا المختص بالضحايا المدنيين لإجراء المزيد من التحقيقات".

ولقي عشرات الأشخاص مصرعهم وأصيب آخرون، يوم الثلاثاء، جراء غارات نفذتها طائرات التحالف الدولي بقيادة واشنطن على مناطق في ريف الرقة منها مدرسة البادية في بلدة المنصورة، التي تأوي قرابة 50 عائلة نازحة من تدمر ومهين ومسكنة, بحسب مصادر معارضة.

ويشن طيران التحالف غارات بشكل شبه يومي على مواقع لتنظيم "داعش" ما يؤدي لسقوط قتلى في صفوفه, لكن مصادر معارضة ومؤيدة تشير الى سقوط ضحايا مدنيين جراء القصف.

وتقود الولايات المتحدة منذ عام 2014، حلفاً دولياً يضم أكثر من 60 دولة، لمحاربة تنظيم "داعش" في سوريا والعراق, وسبق للتحالف أن اعترف بمقتل مدنيين إثر غاراته في البلدين.