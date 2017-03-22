وصل وفد النظام السوري، برئاسة بشار الجعفري, إلى العاصمة السويسرية جنيف، اليوم الأربعاء، للمشاركة في الجولة الخامسة من المفاوضات السورية – السورية، المرتقب انطلاقها يوم الغد.

وذكرت وكالة الانباء (سبونتيك) انه "من المرتقب أن يصل وفد الهيئة العليا للمفاوضات، المعارضة، برئاسة نصر الحريري، في وقت لاحق اليوم الأربعاء".

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وجاء ذلك عقب اعلان المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، ستافان دي ميستورا، خلال زيارته لموسكو, أنه سيعود إلى جنيف مساء الغد , وأن نائبه رمزي عز الدين رمزي، سيدير اللقاءات إلى حين وصوله.

ومن المنتظر أن تنطلق مفاوضات جنيف بشأن سوريا يوم غد 23 آذار الحالي، بحضور كافة وفود الجولة الماضية التي تضمنت وفداً عن النظام، ووفوداً عن منصات المعارضة المتعددة (الرياض، موسكو، القاهرة).