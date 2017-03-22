تواصلت الإشتباكات بين المعارضة المسلحة والجيش النظامي, لليوم الثالث على التوالي, في محيط حي جوبر شرقي دمشق، بالتزامن مع قصف جوي مكثف استهدف المنطقة.

وذكرت وكالة الأنباء الرسمية (سانا) أن أكثر من 150 مسلح قتلوا خلال العملية العسكرية التي ينفذها الجيش ضد المعارضة المتسللة إلى منطقة المعامل شمال حي جوبر في الأطراف الشرقية لمدينة دمشق.

وأشار المصدر إلى أن "وحدات الجيش دمرت خلال عملياتها 3 دبابات و4 عربات مدرعة و5 مرابض هاون و3 مدافع و15 عربة مزودة برشاشات مختلفة العيارات للتنظيمات الإرهابية".

وبحسب سانا فان " طيران النظام نفذ منذ فجر اليوم غارات جوية مكثفة على محاور تحرك وخطوط إمداد الإرهابيين القادمة من عمق الغوطة الشرقية باتجاه شمال حي جوبر وأوقع بينهم خسائر كبيرة بالأفراد والعتاد".

ولفتت إلى" استمرار الاشتباكات بين وحدات الجيش والمجموعات الإرهابية التي تسللت أمس إلى منطقة المعامل على الأطراف الشمالية لحي جوبر حيث سقط خلالها العديد من القتلى والخسائر".

من جهتها, تحدت مصادر موالية, عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي, عن سيطرة الجيش النظامي على معمل النسيج على أطراف حي جوبر شرق دمشق.

واضافت المصادر ان الغارات الجوية تجددتعلى نقاط مسلحي جوبر تزامنا مع سماع دوي انفجار عدة رشقات من الرصاص المتفجر

من جهتها، نفت مصادر معارضة عبر صفحاتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، صحة الانباء التي تداولتها المصادر الموالية بخصوص دخول الجيش النظامي إلى معامل الغزل والنسيج ، مؤكدة انه تم صد عدة محاولات لدخولها.

واشارت المصادر إلى تواصل المعارك بين النظامي والمعارضة على أطراف حي جوبر، بالتزامن مع تعرض المنطقة لقصف جوي عنيف.

وبدأت المعارضة المسلحة منذ يوم الاحد عملية عسكرية في محيط جوبر بدمشق, في اطار المرحلة الثانية من معركة شرق دمشق, تخللها عمليات قصف مكف ومعارك عنيفة مع الجيش النظامي, وسط توارد انباء عن سيطرة الفصائل على عدة نقاط .