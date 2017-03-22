إصابة مصور "سانا" خلال تغطيته لعمليات شمال جوبر

تعرضت عدة أحياء بدمشق, يوم الأربعاء, لسقوط قذائف هاون وصاروخية ورصاص متفجر, مما اسفر عن سقوط مصابين في حي الشعلان ومحيط العباسيين.

واوضحت معلومات متطابقة من مصادر عدة, بحسب صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي, ان قذيقة سقطت بالقرب من مبنى كلية الأسنان في الجامعة السورية الخاصة, كما سقطت اخرى بالقرب من حديقة السبكي في حي الشعلان, مما اسفر عن سقوط مصابين بينهم طلاب.

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واضافت المصادر ان قذيفة هاون سقطت في محيط ساحة العباسيين, ادت الى اصابة شخص واضرار مادية

كما سقطت قذائف ورصاص متفجر في محيط القصور ومحيط منطقة القصاع وشارع فارس خوري والزبلطاني ومحيط منطقة التجارة , بحسب المصادر.

وكان عدد من الأشخاص أصيبوا يوم الثلاثاء، جراء سقوط قذائف على أحياء الشاغور وشارع الملك فيصل، وشرقي التجارة والعباسيين وباب توما وقرب حديقة آل البيت في باب مصلى، وشارع حلب واستراد العدوي ومساكن برزة، إضافة لسقوط قذائف في مناطق بجرمانا في ريف دمشق أسفرت عن اصابات، واخرى في ضاحية الأسد.

من جهة اخرى, قالت وكالة (سانا) الرسمية أن مصورها ماهر شمس، أصيب خلال تغطيته لعميات الجيش النظامي والمعارك شمال حي جوبر شرق دمشق.

وبينت الوكالة انه تم اسعاف المصاب إلى مشفى الهلال الأحمر في شارع بغداد، حيث وضعه مستقر بحسب مصادر طبية.

ويأتي استهداف أحياء دمشق بالقذائف والطلقات المتفجرة، تزامناً مع اشتعال معارك عنيفة شرق العاصمة إثر هجومه بدأته فصائل معارضة مسلحة قبل حوالي 3 أيام على نقاط الجيش النظامي في حي جوبر .