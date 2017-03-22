قال الرئيس بشار الأسد، خلال استقباله نواب الجبهة الشعبية للاحزاب الوطنية التونسية، يوم الأربعاء، إن أحد أخطر أشكال الحرب الإرهابية التي تتعرض لها سورية والمنطقة يتمثل في محاولة ضرب الهوية والثقافة العربية.

وأوضح الأسد، في بيان رئاسي, ان "أخطر أشكال الحرب الإرهابية التي تتعرض لها سورية والمنطقة يتمثل في محاولة ضرب الهوية والثقافة العربية وتشويه فكرة الانتماء للعروبة وللوطن من خلال بث الفكر المتطرف القائم على إلغاء الآخر".

ولفت الرئيس الأسد إلى "أهمية دور الأحزاب السياسية والمنظمات الشعبية العربية في مواجهة هذه الحرب الفكرية والثقافية من خلال البحث في الأسباب التي أدت إلى تراجع الحالة العربية والعمل على تبني مشروع قومي نهضوي جامع عبر حوار حزبي واجتماعي معمق".

من جانبهم, شدد أعضاء الوفد على أن سورية تستهدف بهذا الشكل الشرس وغير المسبوق لأنها البوابة الاخيرة للمقاومة ضد المشاريع الغربية والصهيونية ولأنها كانت دائما وستبقى حاملة لواء القومية العربية.

يذكر أن الرئيس الأسد استقبل يوم الاثنين، وفدا برلمانيا روسياً اوروبيا يوم الاثنين, وتم خلال اللقاء مناقشة عدة ملفات منها تشكيل لجنة لصياغة الدستور السوري, وكذلك تشكيل لجنة دستورية في البرلمان السوري.



