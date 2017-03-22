وسعت فصائل المعارضة المسلحة, يوم الأربعاء, من نطاق سيطرتها على مناطق بريف حماه الشمالي, في اطار معركة بدأتها امس ضد الجيش الظامي, بالتزامن مع وصول تعزيزات عسكرية للنظامي الى المنطقة لحسم المعركة.

وذكرت مصادر معارضة, بحسب صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي, ان الفصائل المعارضة سيطرت على مفرزة الأمن العسكري ومبنى حزب ابعث في قرية خطاب بريف حماة بعد السيطرة عليها, كما استعادت منطقة سوق الهال و قرية تسوبين وحاجز الصفوح وأرزة و تلة الشيحة و قرية الشير وقطعت طريق حماة - محردة وسيطرت على أجزاء واسعة منه.

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وأضافت المصادر ان الفصائل المسلحة سيطرت ايض على قرية خربة الحجامة شرقي بلدة خطاب، ومنطقة ضهرة بيجو والمجدل وحاجز المداجن بالقرب من جسر محردة، وسط اشتباكات على عدة محاور وتمهيد صاروخي على قرى إزرة والشبحة، ما يجعل المعارضة أقرب لمدينتي محردة وحماة، ومطار حماة العسكري.

ومع تقدم الفصائل في رحبة خطاب والتوسع غرباً باتجاه سوبين والشير، بات الاوتستراد بين مدينتي محردة وحماة تحت سيطرتها.

وعلى الطرف المقابل تمكنت الفصائل من التوسع شرقي بلدة خطاب باتجاه بلدة قمحانة ، حيث سيطرت على النقطة 50 ومداجن القشاش ومداجن السباهي، كما تمكنت من تحرير الحاجز الأزرق شمالي مدينة صوران بشكل كامل, بحسب المصادر.

من جهتها, أعلنت مصادر موالية ان الجيش النظامي استعاد السيطرة على عدد من النقاط في محيط بلدة قمحانة بريف حماه الشمالي, وسط معارك على مشارف مدينة صوران وفي محيط بلدة خطاب .

ولفتت المصادر الى ان الجيش النظامي تمكن من صد هجوم مجموعات من مسلحي "جبهة النصرة" و التنظيمات التابعة لها على اتجاه صوران وخطاب في ريف حماة الشمالي.

من جهة اخرى, وصلت تعزيزات كبيرة من الجيش النظامي والقوات الرديفة لمحافظة حماه وذلك بغية احتواء هجوم الفصائل المعارضة واستعادة المناطق التي سيطرت عليها, بحسب ما اعلنته صفحات مؤيدة ومعارضة.

وبدأت فصائل معارضة يوم الثلاثاء هجوم في ريف حماه الشمالي, ضد الجيش النظامي, فيما تضاربت الانباء بشان سيطرة المعارضة على منطقتي صوران ومعردس.

وشهد ريف حماه الشمالي العام الماضي معارك انتهت بإعادة سيطرة النظام على العديد من المناطق.

وتأتي معركة ريف حماه الشمالي, وسط هجمات تشنها فصائل المعارضة المسلحة على شرق دمشق , في ظل قصف مكثف و معارك عنيفة مع الجيش النظامي.