سقطت عدة قذائف وطلقات رصاص متفجر، يوم الأربعاء، في أحياء مدينة دمشق المجاورة لمحور الاشتباك في جوبر، أسفرت عن إصابة مصور صحفي محلي.

وقالت وكالة (سانا) الرسمية أن مصورها ماهر شمس، أصيب خلال تغطيته لعميات الجيش النظامي والمعارك شمال حي جوبر شرق دمشق.

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وبينت الوكالة انه تم اسعاف المصاب إلى مشفى الهلال الأحمر في شارع بغداد، حيث وضعه مستقر بحسب مصادر طبية.

وبدورها، قالت مصادر موالية عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي ان عدة قذائف هاون سطقت في ساحة العباسيين وشارع فارس خوري وفي حي الزبلطاني، وسط أنباء عن إصابات.

وتابعت المصادر إن طلقات رصاص متفجر استهدفت تلك الأحياء كذلك، وسبقها سقوط 3 قذائف صاروخية في محيط منطقة التجارة.

وكان عدد من الأشخاص أصيبوا يوم الثلاثاء، جراء سقوط قذائف على أحياء الشاغور وشارع الملك فيصل، وشرقي التجارة والعباسيين وباب توما وقرب حديقة آل البيت في باب مصلى، وشارع حلب واستراد العدوي ومساكن برزة، إضافة لسقوط قذائف في مناطق بجرمانا في ريف دمشق أسفرت عن اصابات، واخرى في ضاحية الأسد.

ويأتي استهداف أحياء دمشق بالقذائف والطلقات المتفجرة، تزامناً مع اشتعال معارك عنيفة شرق العاصمة إثر هجومه بدأته فصائل معارضة مسلحة قبل حوالي 3 أيام على نقاط الجيش النظامي في حي جوبر .

يشار إلى أن اتفاقاً لوقف اطلاق النار، دخل حيز التنفيذ 30 كانون الأول الماضي، بوساطة تركية روسية، يشهد انتهاكات من قبل أطراف الصراع.

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