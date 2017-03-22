بدأت فصائل معارضة عملية عسكرية ضد تنظيم "الدولة الاسلامية" (داعش), في منطقة القلمون الشرقي, حيث تمكنت من تحقيق تقدما فيها.

وذكرت مصادر معارضة, بحسب صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي, ان المعارضة المسلحة تقدمت في منطقة القلمون الشرقي وسيطرت على مساحات جديدة ضمن معركة "طرد البغاة".

واضافت المصادر ان الفصائل سيطرت على مفرق المحسا و منطقة وادي الخشن و أجزاء واسعة من "الجبل الشرقي" في القلمون, بعد معارك مع "داعش".

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وتشهد منطقة القلمون الشرقي معارك بين "داعش" ومقاتلين معارضين حاول من خلالها التنظيم التقدم نحو مناطق عديدة , اما جرود منطقة القلمون فتشهد معارك بين القوات النظامية وعناصر من "حزب الله" اللبناني من جهة، ومقاتلي المعارضة من جهة ثانية , استطاع "النظامي" بدعم من الحزب استعادة السيطرة على معظم منطقة القلمون الاستراتيجية الواقعة إلى الشمال من دمشق.

ومنطقة القلمون منطقة استراتيجية وهامة بسبب موقعها الجغرافي، حيث تقع على الحدود مع القرى اللبنانية الموالية لحزب الله، كما تشرف على الطريق الدولي (دمشق_حمص)، وتمتد من ريف حمص (وسط سوريا) شمالا، حتى أطراف غوطة دمشق الغربية جنوبا، بالإضافة إلى أنها تشكل طريق إمداد حزب الله بين لبنان والداخل السوري.