أعلنت " قوات سوريا الديمقراطية"، يوم الأربعاء، إن التحالف الدولي بقيادة واشنطن، نفذ عملية إنزال جوي في محافظة الرقة.

وقالت القوات في بيان لها إن العملية هدفت إلى السيطرة على منطقة الطبقة الاستراتيجية على ضفة نهر الفرات المقابلة لمناطق تسيطر عليها "قوات سوريا الديمقراطية"، وللحد من تقدم قوات الجيش النظامي في هذا الاتجاه.

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ومن جانبها قالت مصادر معارضة عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي ان "القوات الأمريكية بالاشتراك مع عناصر من (قوات سوريا الديمقراطية) نفذت ليلة الثلاثاء، عملية إنزال جوية على مواقع عسكرية لتنظيم (الدولة الإسلامية) في مدينة الطبقة وتحديدا في قرية أبو هريرة غرب الطبقة بالقرب من الكرين على نهر الفرات".

ويأتي ذلك عقب غارات جوية شنتها طائرات التحالف الدولي يوم الثلاثاء أودت بحياة العشرات حيث تم استهداف مدرسة في المنصورة بريف الرقة الغربي، تأوي عائلات نازحة.

وسبق للتحالف الدولي أن نفذ عملية إنزال جوي في ريف دير الزور الغربي في كانون الثاني الماضي، استهدفت قادة من تنظيم "داعش".

يشار إلى أن واشنطن تقود تحالفاً دوليا يضم أكثر من 60 دولة ضد تنظيم "داعش"، يوجه ضربات جوية على مواقع التنظيم الإرهابي في سوريا والعراق منذ 2014.

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