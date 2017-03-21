لقي عشرات الأشخاص مصرعهم وأصيب آخرون، يوم الثلاثاء، جراء غارات نفذتها طائرات التحالف الدولي بقيادة واشنطن على مناطق في ريف الرقة.

وقالت مصادر معارضة عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي إن 20 مدنياً على الأقل، قتلوا وجرح آخرين جراء قصف جوي يرجح أنه للتحالف الدولي على مدينة الطبقة ( 55 كم غرب مدينة الرقة)، شمالي سوريا.

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وأضافت المصادر، أن الطائرات استهدفت كراج الانطلاق وحي الصناعية ومحيط مشفى التوليد.

ولفتت المصادر إلى أن عدداً غير معروف من الأشخاص لقي حتفه، اثر غارات التحالف على مدرسة البادية في بلدة المنصورة، التي تأوي قرابة 50 عائلة نازحة من تدمر ومهين ومسكنة.

وألقى طيران التحالف الدولي منشورات على بلدة المنصورة والقرى المحيطة بها، تنص على حظر للتجوال ابتداء من الساعة 9 ليلاً.

وكانت ثلاث مجازر وقعت يوم الاثنين في محافظة الرقة، أسفرت عن مقتل أكثر من 30 شخصاً في مدينتي الطبقة والرقة وقرية شبهر.

ويشن طيران التحالف غارات بشكل شبه يومي على مواقع لتنظيم "داعش" ما يؤدي لسقوط قتلى في صفوفه, لكن مصادر معارضة ومؤيدة تشير الى سقوط ضحايا مدنيين جراء القصف.

وتقود الولايات المتحدة منذ عام 2014، حلفاً دولياً يضم أكثر من 60 دولة، لمحاربة تنظيم "داعش" في سوريا والعراق, وسبق للتحالف أن اعترف بمقتل مدنيين إثر غاراته في سوريا والعراق.

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