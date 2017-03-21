اعلنت فصائل معارضة يوم الثلاثاء بدء هجوم في ريف حماه الشمالي, فيما تضاربت الانباء بشان سيطرة المعارضة على منطقتي صوران ومعردس.



وقالت مصادر معارضة على صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي ان "هيئة تحرير الشام" أعلنت انطلاق المعركة "وقل اعملو" بالتعاون مع عدة فصائل، بدأتها بتفجير مفخختين قرب بلدة صوران, لافتة الى تمكنها من السيطرة على صوران ومعردس.

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ولفتت المصادر إلى أن المعارضة قصفت مطار حماة العسكري بصواريخ "غراد" ودمرت طائرتين حربيتين للجيش النظامي, مشيرة الى ان النظام انسحب من مدينة معان.

وبينت المصادر إن معركة حماة جاءت مؤازرة لمقاتلي المعارضة في دمشق، حيث يخوضون معركة "ياعباد الله اثبتوا" في جوبر، ولتخفيف الضغط عنهم.



بالمقابل, قالت مصادر مؤيدة للنظام ان الجيش النظامي تصدى لمسلحي "جبهة النصرة" والفصائل المتحالفة معها على محوري صوران ومعردس في ريف حماه", لافتة الى انه لا صحة للانباء على سيطرة فصائل المعارضة على صوران ومعردس".



وتابعت المصادر ان الطيران الحربي نفذ عدة غارات نحو مواقع المسلحين في الهبيط واللطامنة وطيبة الامام وسكيك ونقاط انتشارهم.

وشهد ريف حماه الشمالي العام الماضي معارك انتهت باعادة سيطرة النظام على العديد من المناطق.



وياتي هجوم المعارضة في ريف حماه الشمالي, بعد هجومين لفصائل معارضة يومي الاحد والثلاثاء في جوبر شرق دمشق.



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