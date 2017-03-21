أعفى مجلس الوزراء، يوم الثلاثاء، المستثمرين والمودعين المستأجرين في فرع المؤسسة العامة للمناطق الحرا بعدرا من بدلات الإشغال والإيجار المترتبة عليهم، فضلاً عن الموافقة على تحسين أوضاع أطباء التخدير والإنعاش.

ونشرت وكالة (سانا) الرسمية إن مجلس الوزراء وافق على مشروع قانون بإعفاء المستثمرين والمودعين والمستأجرين في فرع المؤسسة العامة للمناطق الحرة بعدرا من بدلات الإشغال والإيجار والغرامات والفوائد المترتبة عليها عن الفترة الممتدة من 1-1-2013 وحتى تاريخ عودة العمل الاستثماري في الفرع.

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وجاء القرار، بحسب (سانا)، بغية تخفيف الأعباء عن المستثمرين والمودعين والمستأجرين المتضررين نتيجة توقف العمل في بعض فروع المؤسسة وتشجيعا لهم على استعادة نشاطهم الإنتاجي والاستثماري.

وكانت الحكومة وافقت مؤخراً مشروع قانون إعفاء البضائع المنتجة محلياً من رسم الإنفاق الاستهلاكي في حال تصديرها للخارج.

وبالنسبة لأوضاع المتقاعدين من العاملين المدنيين في وزارة الدفاع وأجهزة القوات المسلحة، سمحت الحكومة لهم بالاشتراك في صندوق الضمان الصحي، لكون العاملين المدنيين في وزارة الدفاع يتلقون العلاج في المشافي والمؤسسات الصحية العسكرية طيلة حياتهم الوظيفية، حيث أن الاشتراك في صندوق الضمان الصحي يحقق لهم الاستمرار بهذه الخدمات بعد إتمام خدمتهم الوظيفية.

وحول أوضاع أطباء التخدير العاملين في الجهات العامة، وافق المجلس على كتاب وزارة الصحة المتضمن مقترحاتها لتحسين أوضاع أطباء التخدير والإنعاش، وذلك لتحسين أوضاعهم من الناحية المادية وتحقيق الاستقرار في هذه المهنة بما يخدم العملية الطبية .

وكانت اللجنة الاقتصادية وافقت في شباط الماضي، على مقترح وزارة الصحة بخصوص تحسين أوضاع أطباء التخدير والإنعاش، من خلال زيادة منح الأطباء الاختصاصيين وأطباء الدراسات العليا المقيمين في الاختصاص والفنيين تعويض طبيعة العمل وأجور المناوبات ورفع قيمة مكافأة التخدير للأطباء الاختصاصيين، إضافة إلى رفع أجور المناوبات في المشافي .

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