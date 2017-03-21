حذر مسؤول أممي، يوم الثلاثاء، من تراجع الخدمات المقدمة للاجئين السوريين، وطالب بزيادة دعم المنظمات الأممية.

ونقلت وكالة (الأناضول) عن مساعد الأمين العام للأمم المتحدة المبعوث الخاص للشؤون الإنسانية، أحمد المريخي، قوله "نأمل أن تزيد الدول المانحة دعمها لمنظمات الأمم المتحدة التي تقدم العديد من الخدمات (مثل الصحة والتعليم وغيره) لاستضافة اللاجئين في المخيمات".

تابع تفاصيل هذا الخبر واقسام سيريانيوز الاعتيادية واقسام جديدة اخرى فيها كل المتعة والفائدة على موقع سيريانيوز الجديد .. اضغط هنا .

وكشف المريخي أن "المنظمة تحتاج مساعدات إضافية لضمان استمرارية الخدمات المقدمة للاجئين، لأننا بالفعل بحاجة ماسة إلى زيادة الدعم في الوقت الراهن".

وحذّر المريخي من أنه "في ظل غياب الدعم الإضافي من الدول المانحة، فإن مستوى تقديم الخدمات سينخفض، حيث أن المنظمة ستضطر إما لخفض خدماتها أو لوقف البعض منها".

وحول الهدف من زيارته مخيمات لبنان، أوضح المريخي ان ذلك من أجل "الاطلاع على أوضاع اللاجئين واحتياجاتهم وهمومهم"، لافتاً إلى أن "اللقاء مع العائلات السورية عن قرب والاستماع إلى همومهم، لنقلها الى الدول المانحة في مؤتمر بروكسل (بلجيكا) المقرر في الرابع من نيسان المقبل، يشكّل أيضا أحد أهداف زيارتنا، سعيا نحو الحصول على دعم إضافي للمساعدة في حل هذه الأزمة".

وكانت مفوضة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي أعلنت في السادس من اذار الحالي، أن بروكسل ستستضيف مؤتمر المانحين من أجل سوريا في الرابع من نيسان القادم،

وتأوي منطقة البقاع شرقي لبنان، معظم اللاجئين السوريين المتواجدين في البلاد، والبالغ عددهم نحو مليون ونصف المليون، فضلاً عن وجود حوالي 5 مليون لاجئ سوري مسجل في الخارج.

سيريانيوز