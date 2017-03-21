اعلنت مصادر معارضة, يوم الثلاثاء, ان الفصائل المسلحة استهدفت اجتماع "رفيع المستوى" ضم قيادات تابعة للقوات النظامية قرب مدينة القراداحة بريف اللاذقية.

وأوضحت المصادر, بحسب صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي, ان "هيئة تحرير الشام" استهدفت هذا الاجتماع بصواريخ بعيدة المدى، دون ورود تفاصيل عن حجم الخسائر للقوات النظامية.

واشارت المصادر الى ان استهداف القيادات بعشرات الصواريخ قرب القرادحة جاء بعد "ورود معلومات استخباراتية خاصة".

تابع تفاصيل هذا الخبر واقسام سيريانيوز الاعتيادية واقسام جديدة اخرى فيها كل المتعة والفائدة على موقع سيريانيوز الجديد .. اضغط هنا .

ولم ترد أي تفاصيل إضافية حول سبب وطبيعة الاستهداف, كما لم تورد الصفحات الموالية أي نبأ بخصوص الحادثة, لكن بعض الصفحات المعارضة تحدثت استهداف وفد روسي من ضمن القيادات التابعة للنظامي.

وتعرضت مناطق بالقرداحة ومحيطها, الخاضعة تحت سيطرة النظامي, في الآونة الأخيرة, لسقوط قذائف صاروخية , مماادى الى سقوط ضحايا.

وتشهد "الهدنة" الشاملة في سوريا, التي دخلت حيز التنفيذ في 30 كانون الاول, برعاية تركية روسية, خروقات, وسط تصاعد اعمال العنف, في ظل تبادل التهم بين النظام والمعارضة حول المسؤولية عن وقوع انتهاكات.