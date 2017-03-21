قال نائب وزير الخارجية الروسية ميخائيل بوغدانوف, يوم الثلاثاء, إن الهدنة في سوريا لا تزال "متواصلة" و "لم تنته", رغم حدوث خروقات ومحاولات نسفها.

وذكرت وسائل اعلام ان بوغدانوف اوضح في تصريح لوكالة (نوفوستي), ان "الهدنة لم تنته و لا يوجد بديل لوقف إطلاق النار والتسوية السياسية للأزمة في سوريا".

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واشار الى ان الهدنة لاتزال قائمة رغم خروقات المسلحين الذين يرغبون في تقويض الجهود الرامية إلى إيجاد حل سلمي ويحلمون بأنه يمكن إيجاد حل عسكري وإسقاط النظام خارج عملية المفاوضات السياسية ".

ويأتي ذلك في وقت تعيش دمشق اوضاع امنية متوترة, حيث يتعرض شرق دمشق لتصعيد عسكري غير مسبوق من قبل المعارضة المسلحة, تلا ذلك قصف ومعارك, بالتزامن مع استهداف عدة احياء بالعاصمة بالقذائف والرصاص المتفجر.

واكد بوغدانوف استعداد بلاده "لإجراء اتصالات مع "الهيئة العليا للمفاوضات" المعارضة في جنيف وكذلك في موسكو أو في أي مكان آخر".

ورعت روسيا وتركيا عقد مفاوضات سلام سورية في استانا في كانون الاول الماضي, وتم الخروج ببيان ختامي تضمن عدة بنود أبرزها إنشاء آلية للرقابة على الهدنة في سوريا ورفض الحل العسكري .

ودخل اتفاق وقف اطلاق النار, برعاية روسية تركية, حيز التنفيذ في 30 كانون الأول ، الا ان الاتفاق شهد خروقات وانتهاكات, وسط تبادل التهم بين النظام والمعارضة.