أطلقت الشركة "السورية للاتصالات" ,يوم الثلاثاء, عرضاً خاصاً تضمن تخفيضات على أسعار الاتصالات القطرية والخلوية الصادرة من الهاتف الثابت, وذلك بمناسبة عيد الأم.

ونقلت صحيفة "تشرين" المحلية عن مدير التسويق بالشركة فؤاد يوسف قوله إن "العرض سيستمر طوال يوم عيد الأم بحيث تصبح تكلفة الدقيقة الواحدة من الهاتف الثابت إلى الخلوي عشر ليرات في كل الأوقات, في حين تصبح تكلفة الدقيقة الواحدة للاتصالات القطرية ليرة ونصف الليرة في جميع الأوقات".

تابع تفاصيل هذا الخبر واقسام سيريانيوز الاعتيادية واقسام جديدة اخرى فيها كل المتعة والفائدة على موقع سيريانيوز الجديد .. اضغط هنا .

ولفت الى ان "الشريحة المستهدفة من العرض المذكور تشمل جميع مشتركي الهاتف الثابت".

يشار الى ان الشركة السورية للاتصالات اطلقت مؤخرا عدة عروض خلال شهر آذار متضمنة جملة من التخفيضات للمشتركين على خدمات الانترنت والمكالمات الخلوية والقطرية, وذلك ضمن حملة "مين قال السورية للاتصالات ما بتعمل عروض وتخفيضات".