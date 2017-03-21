فقدت طائرة إسرائيلية بدون طيار, ليل الاثنين-الثلاثاء, في منطقة القنيطرة , فيما تضاربت الأنباء حول سبب اختفائها, حيث تناقلت بعض المصادر أن الجيش النظامي تمكن من اسقاطها , فيما قالت مصادر أخرى إن الطائرة فقدت خلال مهام عسكرية .

ونقلت وكالة "الاناضول التركية" عن الجيش الإسرائيلي قوله, في بيان له نقلته وسائل إعلام إسرائيلية بينها القناتان الثانية والعاشرة (غير حكوميتين), إن "طائرة بدون طيار تابعة له فقدت في منطقة القنيطرة بالجولان ط.

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وأضاف الجيش أن "طائرة تابعة لسلاح الجو من نوع "سكاي رايدر" المخصص لمهام الاستطلاع فُقدت خلال مهمة عسكرية".

ولفت الجيش إلى أنه "يتم التحقيق حالياً في أسباب فقدان الطائرة، دون مزيد من التفاصيل".

من جهتها, نقلت وسائل اعلام عن صحيفة "جيروزاليم بوست" بأن متحدثاً عسكرياً للجيش الإسرائيلي قال إن "طائرة مسيّرة إسرائيلية بدون طيار سقطت في سوريا، يوم الاثنين، ولكنه لم يتم إسقاطها".

فيما نقل موقع "يديعوت آحرونوت" اعتراف الجيش الإسرائيلي "بسقوط طائرة استطلاع بدون طيار في ريف القنيطرة ، حيث فتح الجيش تحقيقا لمعرفة ظروف سقوطها"، مؤكدا أنه "لا توجد خشية من تسريب أي معلومات أمنية".

من جانبها قالت قناة "الميادين" إن الدفاعات الجوية السورية أسقطت إحدى الطائرات الإسرائيلية بدون طيار في جنوب غرب البلاد.

كما قالت قناة "المنار", التابعة لحزب الله الموالي للنظام, إن الجيش النظامي أسقط طائرة إسرائيلية في القنيطرة.

يشار إلى أن هذه الطائرة الإسرائيلية الرابعة من ذات الطراز التي يتم الإعلان عن فقدانها منذ بداية العام الجاري؛ واحدة في غزة، وأخرى في مخيم بلاطة بنابلس شمال الضفة الغربية، وثالثة على الحدود مع لبنان.

ويشار الى أن إسرائيل هددت, يوم الأحد, بتدمير أنظمة الدفاع الجوية السورية, في حال استمر الجيش السوري بالتصدي لطائراتها, مجددة نفيها التدخل في الحرب الأهلية بسوريا , لكنها شددت على أن "أمن إسرائيل" يعتبر "اولوية", وذلك على خلفية الغارات التي شنتها اسرائيل منذ يومين في سوريا وتصدت لها لاول مرة صواريخ دفاعية تابعة للجيش.