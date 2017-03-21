دي ميستورا يزور أنقرة قبيل توجهه إلى جنيف

يجري المبعوث الأممي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا مشاورات دولية مكثفة لدعم التسوية السورية، ما سيجعله يغيب عن اليوم الأول من مفاوضات "جنيف 5" التي سيشارك فيها كافة أطراف الجولة السابقة.

ونقلت وكالات أنباء عن المتحدثة باسم دي ميستورا, اليساندرا فيلوتشي, قولها, في بيان قرأته في إفادة صحفية بمقر الأمم المتحدة في جنيف, إن "كافة الأطراف التي شاركت في الجولة السابقة من مفاوضات جنيف، وافقت على حضور "جنيف 5".

تابع تفاصيل هذا الخبر واقسام سيريانيوز الاعتيادية واقسام جديدة اخرى فيها كل المتعة والفائدة على موقع سيريانيوز الجديد .. اضغط هنا .

جاء ذلك عقب يوم من تأكيد "الهيئة العليا للمفاوضات" المعارضة أن وفدها سيشارك في الجولة القادمة من مفاوضات السلام السورية في جنيف، مؤكدة تمثيل المعارضة المسلحة في الوفد الذي سيرأسه نصر الحريري.

وأكدت المتحدثة أن دي ميستورا دعا الأطراف السورية المتحاربة إلى "الاستعداد لمناقشة قضايا سياسية جوهرية خلال الجولة المقبلة من المحادثات التي ستبدأ يوم الخميس ومن المتوقع أن تستمر حتى الأول من نيسان", مشير الى ان المحادثات ستركز على أربع قضايا "بالتوازي" هي أسلوب الحكم والتعديلات الدستورية والانتخابات وإجراءات مكافحة الإرهاب.

وأوضحت فيلوتشي أن "نائب المبعوث الأممي، رمزي عز الدين رمزي، سينوب عن دي ميستورا خلال جلسة الافتتاح الخميس المقبل، أما الأخير فسيعود إلى جنيف الجمعة 24 آذار، لتبدأ بعد ذلك المفاوضات بشكل فعلي".

وتابعت المتحدثة أن "دي ميستورا أجرى مشاورات في الرياض وسيتوجه لاحقا إلى موسكو وأنقرة".

ويخطط دي ميستورا لزيارة موسكو, قبل جولة محادثات جنيف المقررة 23 آذار, حيث من المقرر ان يلتقي وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.

والتقى المبعوث الأممي منذ 3 ايام مع ممثلي "الهيئة العليا للمفاوضات" ، في العاصمة السعودية الرياض، حيث جرى نقاش التحديات المطروحة أمام الجولة الخامسة من المفاوضات السورية -السورية، وتمثيل المعارضة، وسبل التعاطي مع العملية السياسية.

وكان المكتب الصحفي للمبعوث الأممي الخاص إلى سوريا ستافان دي ميستورا، أعلن يوم الثلاثاء الماضي، أن الجولة القادمة من مفاوضات السلام السورية في جنيف ستستأنف في 23 الجاري.

ويشار الى أن دي ميستورا سلم الوفود المشاركة في مفاوضات جنيف4 "ورقة" مكونة من 12 بندا لرؤية الأمم المتحدة حول نظام الحكم في سوريا.

وكانت جولة من المفاوضات السورية في جنيف برعاية الموفد الأممي ستافان دي ميستورا، استمرت تسعة أيام اختتمت أعمالها في 3 آذار الحالي، وشارك فيها وفداً ممثلاً عن النظام، و3 وفود عن منصات "موسكو" و"الرياض" و"القاهرة" للمعارضة السورية، في حين لم يتم توجيه دعوة للأكراد أو "مجموعة حميميم" للمعارضة الداخلية.