شنت فصائل المعارضة المسلحة, فجر الثلاثاء, هجوماَ جديداَ على المشارف الشمالية الشرقية لدمشق , وسط قصف مكثف واندلاع اشتباكات بين الجيش النظامي والفصائل ,وسط أنباء عن استعادة الأخيرة السيطرة على نقاط على جبهتي جوبر والقابون, وذلك في اطار المرحلة الثانية من مرحلة “يا عباد الله اثبتوا", تلا ذلك استهداف احياء العاصمة بالقذائف والرصاص المتفجر, مما ادى الى سقوط مصابين.

وأوضحت مصادر معارضة, بحسب صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي, ان فصائل المعارضة تمكنت من الوصول لأول مرة إلى حي القابون و كسر الحصار عنه ، بعد السيطرة على كراجات العباسيين و استعادة جميع النقاط التي انحازوا عنها بالأمس ، وذلك في اطار المرحلة الثانية من مرحلة “يا عباد الله اثبتوا”.

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واشارت المصادر الى ان الجيش النظامي اغلق الطرق المؤدية الى كراجات العباسيين وساحة العباسيين وشارع فارس خوري, وسط حركة شبه معدومة, بالزامن مع معارك عنيفة جدا في المنطقة.

وتواردت انباء من مصادر معارضة عن استعاد نقاط تقدمت إليها قوات النظام على جبهتي جوبر والقابون, فضلا عن السيطرة نارياً على الكراجات وشارع خوري.

من جهته, أكد "فيلق الرحمن", أبرز المشاركين و الفاعلين في المعركة ، أنه تم اليوم تحرير كامل كراج العباسين ، في مستهل المرحلة الثانية من المعركة التي أطلقت يوم الأحد الفائت ، كما تمكن خلالها الثوار من كسر الحاجز الفاصل بينهم و بين الأحياء الشرقية برزة و القابون .

بدورها, نقلت وكالة الانباء (رويترز) عن المتحدث باسم جماعة فيلق الرحمن وائل علوان قوله ان "الفصائل بدأت في الساعة 5 صباحا المرحلة الثانية واستعادت كل النقاط التي انسحبت أمس منها."

وأضاف المتحدث أن "المقاتلين يجتازون الآن تقاطعا بريا رئيسيا يؤدي إلى قلب المدينة".

من جهته, قال مصدر عسكري لوكالة الانباء (سانا) ان "الجيش النظامي تصدى لهجوم مجموعات من “جبهة النصرة” على اتجاه منطقة المغازل والمعامل وشركة الكهرباء شمال حي جوبر وتمكن من تطويقها".

واضاف المصدر ان الجيش النظامي احبط هجوم إرهابيين من تنظيم "جبهةالنصرة " والمجموعات التابعة له على اتجاه شركة الكهرباء ومنطقة المعامل شمال حي #جوبر على الأطراف الشرقية لدمشق.

من جهتها, تحدثت مصادر موالية, عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي, ان جولة جديدة بدأها المسلحون صباح اليوم بتفجير مفخخة بمحور المغازل, تلاها اشتبكات عنيفة واستخدام سلاح الدبابات من قبل المسلحين .

واشارت المصادر الى ان المسلحين احدثوا عقب المفخخة بعض الاختراق ببعض الجيوب وبدأ الجيش السوري بالتعامل معها واستهداف آليات وعناصر المسلحين .

وتصدى الجيش النظامي, بحسب المصادر, للهجوم العنيف الذي شنه تنظيمي "فيلق الرحمن" و"جبهة النصرة" في محور الكراش-الكهرباء شرق دمشق, نافية صحة الانباء التي توارت حول تقدم المسلحين.

ولفتت المصادر الى ان الطيران الحربي يحلق بكثافة في سماء العاصمة , مكثفاَ استهدافاته العنيفة للقوات المهاجمة ولمواقع المسلحين في عمق الغوطة .

وبينت المصادر ان المعارك مستمرة بين الجيش والمجموعات المسلحة في محور الكراش-الكهرباء وسط غارات مكثفة ينفذها سلاح الجو على خطوط امداد المسلحين, بالتزامن مع قصف اهدافهم بصواريخ ارض-ارض قصيرة المدى.

وتمكن الجيش النظامي, وفقا للمصادر, من تأمين حاجز وبناء السيرونكس , حيث سيطر على المعامل المحيطة بهما إثر هجوم معاكس على المجموعات المسلحة بغطاء مكثف من قبل مدرعات ومدفعية الجيش.

وأطلقت المعارضة السورية المسلحة, يوم الاثنين، المرحلة الثانية من معركة شرق دمشق, وذلك عقب تمكن الجيش النظامي من وقف الهجوم الذي شنته الفصائل يوم الأحد, بدعم من الطيران الروسي.

وشهدت دمشق منذ يومين اوضاعا امنية متوترة , حيث دارت معارك عنيفة بين الجيش النظامي وفصائل معارضة مسلحة على أطراف حي جوبر, المتاخم للعاصمة دمشق, من جهة شركة الكهرباء. عقب هجوم شنته الاخيرة على معاقل للنظامي في المنطقة ,بالتزامن مع قصف مدفعي مكثف, تلا ذلك استهداف عدة احياء بالعاصمة بالقذائف والرصاص المتفجر.

وتحدثت مصادر معارضة منذ يومين عن تقدم للمعارضة المسلحة حيث سيطرت على نقاط في محيط منطقة المعامل ومنطقة الكهرباء بمحيط جوبر, لكن النظامي اعلن امس انه استعاد جميع النقاط التي تسلل اليها مقاتلو المعارضة المسلحة في المنطقة.

وتزامنت الاحداث مع سقوط قذائف هاون وصاروخية في عدة احياء بدمشق وريفها, حيث بين مصدر في قيادة شرطة دمشق لوكالة (سانا) ان "3 جرحى سقطوا نتيجة سقوط قذائف صاروخية أطلقتها التنظيمات الإرهابية على حي الشاغور.

واضاف المصدر ان " 12 شخصا أصيبوا أيضاً نتيجة سقوط قذائف صاروخية أطلقها التنظيمات إرهابيو “النصرة” على منطقة مساكن برزة".

من جهتها, تحدثت معلومات متطابقة من مصادر, بحسب صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي, ان اصابات سقطوا جراء سقوط عدة قذائف هاون في احياء شرقي التجارة والعباسيين وباب توما و قرب حديقة آل البيت في حي باب مصلى.

كما سقطت قذائف هاون في مدينة جرمانا توزعت على احياء النهضة والقوس والحمصي ادت الى اصابة شخص وطفلة بجروح , كما سقطت قذائف في الكباس, وفقا للمصادر.

واشارت المصادر الى اشتعال النيران بآحد الابنية السكنية في منطقة فارس خوري نتجية استهدافه بالقذائف الصاروخية من قبل المجموعات المسلحة.

ولفتت المصادر الى اغلاق طريق ساحة العباسيين وشارع فارس خوري والطرق المؤدية الى كرجات العباسيين بسبب الاشتباكات الدائرة وسقوط عدد من طلقات الرصاص المتفجر والقذائف حرصاً على سلامة المدنيين .

وياتي ذلك بعد يوم على سقوط قذائف في حي القيمرية بدمشق, مما ادى الى سقوط جريحين.

وتتعرض عدة مناطق في دمشق وريفها مؤخراً لاستهداف بالقذائف، مصدرها مناطق سيطرة مجموعات المعارضة المسلحة, بحسب النظام, ما يؤدي الى سقوط قتلى وجرحى ووقوع أضرار مادية.