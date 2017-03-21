اعتبر الكرملين, يوم الاثنين, ان الحديث عن معايير معينة للحل في سوريا "امر مبكر", وذلك تعليقا على فكرة إنشاء حكم ذاتي كردي وطني في البلاد، مشيراَ الى ان المفاوضات "تسير بصعوبة" في هذا الصدد.

ونقلت وسائل اعلام عن السكرتير الصحفي للرئيس الروسي، دميتري بيسكوف، للصحفيين,ان "هناك الكثير من البنود والخيارات المتاحة للحل السلمي المعدة بالفعل، وهي موجودة في أجندة المفاوضات, ولا يوجد رأي موحد في المفاوضات حتى الآن، العملية تسير بصعوبة...لا أعتقد أن الحديث ممكن، في هذه الأوضاع الصعبة، عن معايير منفصلة، قبل أن يتم الاتفاق عليها".

تابع تفاصيل هذا الخبر واقسام سيريانيوز الاعتيادية واقسام جديدة اخرى فيها كل المتعة والفائدة على موقع سيريانيوز الجديد .. اضغط هنا .

وجاء ذلك عقب تصريحات رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الدوما، ليونيد سلوتسكي, والذي أقر بصعوبة تخيل العملية السلمية في سوريا دون تأسيس (هيئات) حكم ذاتي وطنية، في اشارة منه الى إنشاء حكم ذاتي كردي وطني في سوريا.

يشار الى ان المتحدث باسم وحدات "حماية الشعب الكردية" السورية ريدور خليل كشف في وقت سابق من يوم الاثنين، ان روسيا بصدد إقامة قاعدة عسكرية في شمال غرب سوريا بالاتفاق مع الوحدات التي تسيطر على المنطقة, الا ان موسكو نفت ذلك.