السويسري فيدرر يواصل انتفاضته القوية ويتوج بلقبه الخامس في بطولة إنديان ويلز اخبار الرياضة شارك

واصل السويسري روجيه فيدرر انتفاضته في الموسم الحالي وتوج بلقبه الخامس في بطولة إنديان ويلز للأساتذة إثر تغلبه على مواطنه ستانيسلاس فافرينكا 6-4 و7-5 في المباراة النهائية للبطولة.

واستغرق فيدرر المصنف التاسع للبطولة ساعة واحدة و20 دقيقة للتغلب على فافرينكا المصنف الثالث للبطولة في نهائي سويسري خالص.



واللقب هو الثاني لفيدرر في الموسم الحالي بعد لقبه في بطولة أستراليا المفتوحة أولى بطولات "غراند سلام" الأربع الكبرى هذا الموسم.



وكان هذا النهائي هو السابع لفيدرر (35 عاماً) في تاريخ مشاركاته ببطولة إنديان ويلز.



وتوج فيدرر بلقبه الخامس والعشرين في تاريخ مشاركاته ببطولات الأساتذة ذات الألف نقطة كما أنه اللقب رقم 90 في بطولات الرابطة العالمية لمحترفي التنس خلال مسيرته الرياضية حتى الآن.



وحقق فيدرر في هذه المباراة الانتصار رقم 20 له مقابل ثلاث هزائم في المواجهات مع فافرينكا خلال مسيرتهما الرياضية.



كما حقق فيدرر الانتصار الخامس عشر له في 15 مباراة واجه فيها فافرينكا على الملاعب الصلبة.



ومع فوزه باللقب، تصدر فيدرر بجدارة قائمة اللاعبين المرشحين للمشاركة في البطولة الختامية (نهائي الدوري العالمي) التي تقام في تشرين الثاني بمشاركة أفضل ثمانية لاعبين في الموسم.



وأصبح فيدرر أكبر لاعب سناً يحرز لقبا في بطولات الأساتذة ذات الألف نقطة منذ أن أحرز الأميركي أندريه أغاسي بطولة سيسيناتي عام 2004 وهو في الرابعة والثلاثين من عمره.



وهذه هي المرة الثانية التي يلتقي فيها فيدرر ومواطنه فافرينكا في نهائي إحدى بطولات الرابطة العالمية لمحترفي التنس.



وكان النهائي الوحيد السابق بينهما في بطولة مونت كارلو للأساتذة وكان الفوز من نصيب فافرينكا قبل أن يثأر فيدرر بنهائي إنديان ويلز.



وكان النهائي الوحيد السابق لفيدرر هذا الموسم في أستراليا المفتوحة وتغلب فيه على الإسباني رافاييل نادال المصنف الأول على العالم سابقاً ليتوج بلقه الثامن عشر في بطولات "جراند سلام" الأربع الكبرى.



وأكد فيدرر المصنف الأول على العالم سابقا استعادة مستواه العالي بشكل كبير بعدما غاب عن البطولات في النصف الثاني من 2016 للجراحة التي أجراها في ركبته.



وأهدر فافرينك، الذي خاض النهائي الأول له في تاريخ مشاركاته بإنديان ويلز، فرصة الفوز بلقبه الثاني في بطولات الأساتذة بعد لقبه في بطولة مونت كارلو للأساتذة عام 2014 كما فشل في التتويج بلقبه السابع في مسيرته الرياضية حتى الآن. سيريانيوز 2017-03-21 00:46:08 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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