هددت السلطات التركية, يوم الاثنين, بعدم السماح بوجود "منطقة ارهاب" في شمال سوريا, ذلك عقب تردد انباء بخصوص التوصل لاتفاق بين الروس والاكراد على انشاء قاعدة عسكرية في منطقة عفرين.

ونقلت وكالات انباء عن نائب رئيس الوزراء التركي نعمان قورتولموش, في مؤتمر صحفي, قوله إننا "أبلغنا ذلك لكل الأطراف المعنية في كل اجتماع تقريبا، الروس والأمريكيون يعلمون ذلك والدول الأخرى تعلم ذلك".

وجاءت التصريحات عقب اعلان وحدات "حماية الشعب الكردية" أنه تم الاتفاق على إنشاء قاعدة عسكرية روسية في بلدة منطقة عفرين, فيما سارعت وزارة الدفاع الروسية الى النفي, مؤكدة انها ليست لديها خطط لإقامة قاعدة عسكرية أخرى لها على الأراضي السورية.

يشار الى ان السلطات التركية هددت منذ ايام بأنها لن تقف "مكتوفة الأيدي" أمام تشكيل دولة إرهابية شمالي سوريا, وذلك تعقيبا على فكرة إنشاء حكم ذاتي كردي وطني في سوريا.

وتواصل تركيا عملياتها العسكرية شمال سوريا, بالتعاون مع فصائل "درع الفرات", بهدف استعادة المناطق من ايدي الاكراد و نظيم "الدولة الاسلامية" (داعش), الامر الذي لقي ادانات من قبل النظام السوري, واصفة العمليات بأنها "غير شرعية", وتمت من دون اذنها, في حين بررت تركيا ان تدخلها مستمر حتى القضاء على الارهابيين الذين يشكلون خطرا عليها, حسب تعبيرها.