أعلنت وزارة الداخلية العراقية يوم الاثنين، أن تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) أسر عقيدا و 8 ضباط آخرين بالشرطة في غرب الموصل.

ونقلت وكالات انباء عن مصدر في الوزارة, لم تسمه, قوله انه" تم أسر الضباط بعدما نفدت ذخيرتهم أثناء اشتباكات عنيفة مع "داعش" في حي باب الجديد بالموصل، بوقت مبكر من صباح اليوم"، مضيفاً أن "مكان الضباط غير معروف".

وبدأ الجيش العراقي عملية طرد "داعش" من الموصل, في شهر تشرين الأول الماضي, غير أن القوات العراقية لم تنجح في استعادة الشطر الشرقي من المدينة سوى الشهر الماضي بعد معارك مع مسلحي التنظيم.

ويسيطر "داعش" على الموصل، ثانية كبريات مدن العراق، منذ صيف عام 2014.