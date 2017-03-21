أطلقت المعارضة السورية المسلحة, يوم الاثنين، المرحلة الثانية من معركة شرق دمشق, وذلك عقب تمكن الجيش النظامي من وقف الهجوم الذي شنته الفصائل يوم الأحد, بدعم من الطيران الروسي.

وأعلن "فيلق الرحمن" عبر صفحته الرسمية على (تويتر) إطلاق معركة "ياعباد الله ثبتوا" لاستهداف مواقع النظام على جبهة حي جوبر بريف دمشق.

من جهتها, تحدثت مصادر معارضة عن اندلاع اشتباكات بين المعارضة المسلحة وقوات النظام في حيي جوبر والقابون في دمشق ضمن المرحلة الثانية من معركة "ياعباد الله اثبتوا"

وشهدت دمشق امس اوضاعا امنية متوترة , حيث دارت معارك عنيفة بين الجيش النظامي وفصائل معارضة مسلحة على أطراف حي جوبر, المتاخم للعاصمة دمشق, من جهة شركة الكهرباء. عقب هجوم شنته الاخيرة على معاقل للنظامي في المنطقة ,بالتزامن مع قصف مدفعي مكثف, تلا ذلك استهداف عدة احياء بالعاصمة بالقذائف والرصاص المتفجر.

وتحدثت مصادر معارضة امس عن تقدم للمعارضة المسلحة حيث سيطرت على نقاط في محيط منطقة المعامل ومنطقة الكهرباء بمحيط جوبر, لكن النظامي اعلن اليوم انه استعاد جميع النقاط التي تسلل اليها مقاتلو المعارضة المسلحة في المنطقة.

ويشهد حي جوبر القريب من العاصمة دمشق، معارك متواصلة بين مقاتلي المعارضة وقوات النظامي، إذ تأتي أهميته كونه يقع بالقرب من مراكز أمنية وعسكرية مهمة للنظام السوري في المدينة.