أصيب 14 شخصاً في حادث تحطم طائرة ركاب يوم الاثنين، عند الهبوط في مطار مدينة واو جنوب السودان.

ونقلت وكالة ( أ ف ب) الفرنسية، عن وزير الاعلام في ولاية واو قوله، "لقد استقبلنا 14 جريحا نقلوا الى المستشفى بشكل طارىء وهم في حالة مستقرة".

من جهته, اعلن غابرييل نغانغ مدير شركة الطيران "ساوث سوبريم ايرلاينز" في جنوب السودان أن الطائرة "كانت تقل 40 راكبا وخمسة من افراد الطاقم", في وقت رجح مصدر ملاحي سبب الحادث وقع نتيجة "الظروف المناخية الصعبة".

بدوره, لفت وزير الصحة، بونا قادينسو إلى أن المؤشرات الأولية تشير إلى أن الحادث ناجم عن "عطل فني".

يذكر أن 36 شخصا لقوا حتفهم تشرين الثاني الماضي، في تحطم طائرة شحن في جوبا بجنوب السودان.