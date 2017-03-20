كشف الوفد الروسي, يوم الاثنين, الذي يزور سوريا حاليا, انه ناقش عدة ملفات مع الرئيس بشار الاسد, الا ان مسائل تشكيل لجنة لصياغة الدستور السوري, وكذلك تشكيل لجنة دستورية في البرلمان السوري تصدرت المباحثات

ونقلت وسائل اعلام روسية عن رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الدوما الروسي، ليونيد سلوتسكي قوله, في تصريحات, ان "الوفد الروسي والاسد اتفقا على تشكيل لجنة دستورية في البرلمان السوري لقيادة تحولات نوعية في الحوار السوري — السوري، وذلك وفقاً لمطالب المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا ستيفان دي ميستورا".

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وأضاف "بحثنا التفاصيل المتعلقة بالعملية الدستورية وتشكيل لجنة دستورية في البرلمان السوري، وسيترتب علينا الآن بحث هذا مع رئيس البرلمان هدية عباس".

وسبق ان شدد المبعوث الأممي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا على ان عملية صياغة الدستور السوري يجب أن تشمل كل أطياف الشعب السوري, وذلك قبل اعلانه أنه لا يمكن إجراء انتخابات ووضع دستور جديد في سوريا في ظل وجود النظام الحالي.

من جانبه، قال زعيم كتلة حزب "روسيا الموحدة" في مجلس الدوما الروسي، فلاديمير فاسيلييف، ان وفد من برلمانيي مجلس الدوما الروسي، وممثلي الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، بحث مع الأسد، "مسائل مبادلة الأسرى وكذلك إقامة مناطق حكم ذاتي قومي".

واضاف فاسيلييف "توصلنا إلى مواقف موحدة حول كافة المسائل التي طرحت خلال الاجتماع، وتعهد الرئيس الاسد بإعطاء دفعة لتلك المسائل في أقرب وقت، ولاسيما فيما يخص العملية الدستورية وإنشاء لجنة لصياغة الدستور في البرلمان السوري".

واردف ان " الأسد دعم أيضا فكرة تشكيل فريق عمل معني بهذا الموضوع في جنيف"، موضحا أن "البرلمانيين الأوروبيين هم من طرحوا هذه الفكرة أمام الرئيس ".

وفي سياق متصل, دعت رئيسة مجلس الشعب ، هدية عباس، خلال لقاء مع وفد مجلس الدوما الروسي, " لإشراك الخبراء والبرلمانيين الروس في عملية صياغة الدستور السوري".

وكان رئيس الوفد الروسي إلى مفاوضات أستانا حول الأزمة السورية، ألكسندر لافرينتييف، سلم مؤخرا لوفد الحكومة السورية وثيقة خاصة بتشكيل لجنة دستورية.

وأثيرت مؤخراً قضية إيجاد دستور جديد لسوريا، حيث سلمت موسكو المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا ستافان دي ميستورا مشروع الدستور السوري الجديد الذي أعدته بمشاركة خبراء عرب، ووزعته بين أعضاء وفد المعارضة في اجتماع أستانا الذي جري في كانون الثاني المنصرم.