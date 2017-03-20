اصيب شصين بجروح, يوم الاثنين, جراء سقوط قذائف على حي القيمرية بدمشق.

وذكرت مصادر مؤيدة, بحسب صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي, ان 3 قذائف سقطت على حي القيمرية في دمشق, مما ادى الى سقوط مصابين 2 وحدوث اضرار مادية.

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وجاء ذلك عقب يوم على استهداف أحياء المهاجرين وباب توما والعباسيين وشارع فارس الخوري ومحيط شارع حلب وشرقي التجارة بالقذائف والرصاص المتفجر , كما تم تسجيل حالات قنص في كراجات العباسيين .

وشهدت دمشق امس اوضاع امنية متوترة, حيث دارت معارك عنيفة بين الجيش النظامي وفصائل معارضة مسلحة على أطراف حي جوبر, المتاخم للعاصمة دمشق, من جهة شركة الكهرباء. عقب هجوم شنته الاخيرة على معاقل للنظامي في المنطقة ,بالتزامن مع قصف مدفعي مكثف, تلا ذلك استهداف عدة احياء بالعاصمة بالقذائف والرصاص المتفجر.

وتتعرض عدة مناطق في دمشق وريفها مؤخراً لاستهداف بالقذائف، مصدرها مناطق سيطرة مجموعات المعارضة المسلحة, بحسب النظام, ما يؤدي الى سقوط قتلى وجرحى ووقوع أضرار مادية.