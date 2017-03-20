كشف المتحدث باسم وحدات "حماية الشعب الكردية" السورية ريدور خليل يوم الاثنين ان روسيا بصدد إقامة قاعدة عسكرية في شمال غرب سوريا بالاتفاق مع الوحدات التي تسيطر على المنطقة, الا ان موسكو نفت ذلك.

ونقلت وكالة رويترز عن خليل قوله إن "موسكو ستعمل أيضا على تدريب مقاتلي الوحدات في إطار مكافحة الإرهاب", لافتا الى انه "جرى التوصل للاتفاق مع روسيا يوم الأحد وإن القوات الروسية وصلت بالفعل إلى الموقع في عفرين بشمال غرب سوريا مع ناقلات جند وعربات مدرع"ة.

وأضاف خليل أن "الوجود الروسي يأتي ضمن اتفاق بين وحدات حماية الشعب والقوات الروسية في سوريا في إطار التعاون في مكافحة الإرهاب والمساعدة في تدريب القوات على الحرب الحديثة وبناء نقطة اتصال مباشرة مع القوات الروسية".

بالمقابل, نفت وزارة الدفاع الروسية, في بيان لها, نشرته وكالات انباء, عزم موسكو إقامة قواعد عسكرية جديدة في سوريا .

وأضافت الوزارة أن جزءا من "مركز المصالحة"، الذي تقول روسيا إنه يساعد في التفاوض على اتفاقات محلية لوقف إطلاق النار بين الأطراف المتحاربة في سوريا، سينقل إلى محافظة حلب بالقرب من عفرين لمنع انتهاكات وقف إطلاق النار.

وكانت تقارير اعلامية اشارت في وقت سابق أن الولايات المتحدة أنشات قاعدة عسكرية ضخمة في قرية "تل بدر" الواقعة على بعد 35 كم من مدينة الحسكة.