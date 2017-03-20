وضع الرئيس بشار الاسد, يوم الاثنين, شرطين, مقابل اجراء الحوار مع الجميع, وهما "إلقاء السلاح والالتزام بالدستور".

وشدد الاسد, خلال لقائه وفدا برلمانيا روسيا أوروبيا مشتركا, على أن "سوريا ماضية في رؤيتها لحل الأزمة عبر مسارين هما مكافحة الارهاب والعملية السياسية".

تابع تفاصيل هذا الخبر واقسام سيريانيوز الاعتيادية واقسام جديدة اخرى فيها كل المتعة والفائدة على موقع سيريانيوز الجديد .. اضغط هنا .

واضاف الاسد ان "ما يحدث في سوريا هو صراع بين دول تريد الحفاظ على القانون الدولي وعلى رأسها روسيا والصين وأخرى تنتهك هذا القانون عبر دعمها للمجموعات الإرهابية والتدخل في الشؤون الداخلية السورية".

واشار الاسد الى ان "مسيرة المصالحات تحظى بدعم الشعب السوري وحققت نتائج إيجابية حافظت على حياة الكثيرين وعلى العديد من المناطق ولولا هذا الدعم لما تمكنت الدولة السورية من المضي بها".

وسبق ان اعتبر الاسد, الشهر الجاري, ان الحل السياسي الحقيقي في سوريا يتمثل "بالمحادثات التي يجريها النظام مع مختلف المسلحين".

ومن المقرر ان تستأنف المفاوضات السورية في جنيف في 23 الشهر الجاري, برعاية الامم المتحدة, من اجل الخروج بحل للازمة السورية, يليها مفاوضات استانا المقررة في 3-4 نيسان المقبل.