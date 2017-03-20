اعتبرت وزارة الدفاع الروسية, يوم الاثنين, ان الوقت مناسب للبدء بمناقشة مشاريع إعادة بناء سوريا, بمشاركة دولية واسعة, مشيرة الى انها اقترحت على اليابان الانضمام إلى الجهود في هذا الاتجاه.

ونقلت وسائل اعلام عن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو قوله, خلال مؤتمر صحفي مشترك لوزراء الدفاع والخارجية من روسيا واليابان في طوكيو, "نعتقد أنه حان الوقت لبدء الحديث عن إعادة إعمار المنشآت في سوريا في مرحلة ما بعد النزاع المسلح، وعن مشاركة تحالف دولي واسع في هذه الجهود".

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وأوضح أن الجانب الروسي عرض على الشركاء اليابانيين خلال المحادثات في طوكيو، "الانضمام إلى الجهود في هذا الاتجاه، بما في ذلك تقديم المساعدات الطبية للمدنيين في سوريا, كما تم ابلاغهم بتفاصيل الجهود الروسية على المسار الإنساني في سوريا".

وتشهد سوريا منذ منتصف آذار عام 2011 عمليات عسكرية واشتباكات بين الجيش النظامي ومقاتلي المعارضة, نتج عنه تدمير في البنى التحتية والمعامل والمنشآت الصناعية وتأخر عجلة الاقتصاد, مما أدى لخلق ظروف معيشية سيئة وسط تعثر الحلول السياسية حتى الآن.