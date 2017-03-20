كشف نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف, يوم الاثنين, ان الهدف من استدعاء موسكو السفير الإسرائيلي غاري كورين على خلفية الغارة الإسرائيلية على تدمر بريف حمص الجمعة الماضي, جاء من اجل "التعبير عن القلق, والتخوف من نشوب سوء تفاهم بسوريا".

واوضح بوغدانوف, ردا على سؤال من وكالة "انترفاكس" حول استدعاء السفير الإسرائيلي, على خلفية الغارة الاسرائيلية على تدمر, " عبرنا عن قلقنا, و لدينا قناة اتصال خاصة، ونريد أن تعمل هذه القناة بفعالية أكبر، لكي لا ينشب هناك أي سوء تفاهم حول تقاسم المهام في سوريا".

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وقامت موسكو الجمعة باستدعاء السفير الإسرائيلي لديها، غاري كورين، وطالبته بتقديم إيضاح حول الغارة الإسرائيلية الأخيرة على سوريا.

جاء ذلك عقب يوم من توضيح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو بأن الغارة الإسرائيلية في سوريا استهدفت أسلحة "متطورة" كانت ستنقل إلى "حزب الله" اللبناني, الموالي للنظام, متوعدا بالمزيد من الهجمات ضد مواقع في سوريا.

ونفذت طائرات إسرائيلية، فجر الجمعة، غارات استهدفت فيها موقعاً عسكرياً في ريف حمص الشرقي، ردت عليها ولأول مرة، صواريخ دفاعية تابعة للجيش النظامي, في حين هددت اسرائيل بتدمير انظمة الدفاع الجوي في حال تم التصدي لطائراتها.