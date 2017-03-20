أصدرت نقابة المحامين فرع ريف دمشق قراراً يقضي بصرف منحة مالية قدرها مليون ليرة لذوي المحامين الذين سقطوا خلال التفجير الذي استهدف القصر العدلي بدمشق.

وشمل القرار والتي حصلت عليه صحيفة (الوطن) المحلية على نسخة منه, اقتراح يقدم إلى مجلس إدارة مؤسسة خزانة تقاعد المحامين ليصار إلى صرف راتب تقاعدي كامل لاسر الشهداء، واقتراح آخر حول صرف معونة الوفاة كاملة للمستحقين.

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وتضمن القرار التكفل بعلاج محامين مصابين جراء التفجير وصرف سلفة مالية لهم بمقدار 200 ألف ليرة سورية، بالإضافة إلى صرف راتب شهري مقداره 50 ألف ليرة سورية لمدة شهرين.

واستهدف يوم الاربعاء الماضي تفجير انتحاري القصر العدلي بمنطقة الحميدية في دمشق, مما اسفر عن سقوط 31 قتيلاَ و60 جريحاَ, دون اعلان أي جهة تبني مسؤوليتها عن الهجوم.