رفض النظام السوري استقبال الموفد الاممي الى سوريا ستيفان دي ميستورا , الذي كان يخطط لزيارة دمشق, قبيل انعقاد جولة مفاوضات مرتقبة في جنيف بشأن سوريا , واعتبره شخصا "غير مرحب به".

ونقلت وكالة الانباء (سبونتيك) عن مصدر مطلع, لم تسمه, قوله ان "النظام السوري رفض استقبال دي مستورا، الذي كان يخطط لزيارة سوريا قبيل انعقاد الجولة الخامسة من محادثات جنيف المرتقبة الأسبوع المقبل، دون ذكر الأسباب".

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من جهتها, تحدثت مصادر في الأمم المتحدة أن "دي ميستورا كان مقررا له زيارة دمشق يوم أمس الأحد غير أن الزيارة أُلغيت بعدما تم إبلاغ مكتبه برفض استقباله وأنه لم يعد مرحبا به في سوريا".

ورجحت المصادر أن الرفض جاء بسبب تصريحات لدي ميستورا خلال مقابلة متلفزة قال فيها إنه "لا يمكن عمل دستور جديد لسوريا في ظل النظام الحالي".

وكان ستافان دي ميستورا اعتبر مؤخرا أنه لا يمكن إجراء انتخابات ووضع دستور جديد في سوريا في ظل وجود النظام الحالي.

ويخطط دي ميستورا لزيارة موسكو خلال اليومين المقبلين, قبل جولة محادثات جنيف المقررة 23 آذار, حيث من المقرر ان يلتقي وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.

والتقى المبعوث الأممي منذ يومين مع ممثلي "الهيئة العليا للمفاوضات" ، في العاصمة السعودية الرياض، حيث جرى نقاش التحديات المطروحة أمام الجولة الخامسة من المفاوضات السورية -السورية، وتمثيل المعارضة، وسبل التعاطي مع العملية السياسية.

وكان المكتب الصحفي للمبعوث الأممي الخاص إلى سوريا ستافان دي ميستورا، أعلن يوم الثلاثاء الماضي، أن الجولة القادمة من مفاوضات السلام السورية في جنيف ستستأنف في 23 الجاري.

وعقدت الجولة الرابعة من المفاوضات غير المباشرة بين وفدي النظام والمعارضة السوريين, برعاية اممية, في جنيف على مدى 9 أيام، وانتهت في الرابع من الشهر الحالي بالاتفاق على جدول أعمال من عدة نقاط وهي "الحكم والدستور والانتخابات ومكافحة الإرهاب".