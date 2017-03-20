عادت الاتصالات الأرضية المحلية والقطرية , يوم الاثنين, إلى مدينة دير الزور, بعد توقفها بشكل كامل لنحو 4 أشهر.

ونقلت وكالة الانباء (سانا) عن مدير فرع الاتصالات بدير الزور رمضان الضللي ان عودة الاتصالات تمت "بعد الانتهاء من أعمال إصلاح الأعطال الموجودة بالتعاون مع فريق فني من دمشق وتوفير الكميات اللازمة من الوقود لتشغيل مولدات الطاقة الأساسية في المقاسم والتي تم الحصول عليها عبر رميها بالمظلات من حوامات الجيش السوري".

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وأوضح أن توقف المقاسم الهاتفية خلال الفترة السابقة يعود إلى "عدم توفر الوقود الكافي ووجود أعطال ناتجة عن استخدام وقود من ” حراقات ” محلية بدائية تشرف عليها الجهات المعنية في محافظة دير الزور وتنتج وقودا غير مطابق للمواصفات اللازمة لتشغيل المقاسم لساعات عمل طويلة".

يذكر أن دير الزور وريفها الشرقي محروم من خدمة الاتصالات السلكية (الأرضية) واللاسلكية (الخليوية) منذ أشهر طويلة بسبب أعطال متكررة جراء القصف على الخطوط والمشغلات وقطع الكثير من الكوابل الضوئية التي تصل المراكز الرئيسية ببعضها.