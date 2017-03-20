توقع مندوب سوريا الدائم في الأمم المتحدة بشار الجعفري، إمكانية حدوث اشتباك بين اسرائيل وروسيا في حال تكرر الاعتداءات الإسرائيلية في الأراضي السورية.

وأشاد الجعفري في لقاء مع التلفزيون السوري ليل الأحد، بتحرك الخارجية الروسية واستدعاء السفير الإسرائيلي و"إسماعه رسالة شديدة اللهجة إضافة إلى التصريحات القوية الصادرة من إيران والمقاومة اللبنانية حول الموضوع نفسه".

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وكانت وزارة الخارجية الروسية, طالبت يوم الاحد, الجانب الاسرائيلي بتقديم توضيحات حول الغارة التي شنتها مقاتلاته فجر الجمعة على سوريا. .

ولم يستبعد المندوب السوري الدائم في الأمم المتحدة "إمكانية حصول اشتباك بين إسرائيل وروسيا إن تكررت الاعتداءات الإسرائيلية في الأراضي السورية"، لافتا إلى أن الإسرائيليين "سيحسبون مليون حساب بعد الآن".

واعتبر الجعفري ان الرد العسكري السوري على الاعتداء الإسرائيلي "مناسب وغير قواعد اللعبة وستحسب إسرائيل له مليون حساب".

ونفذت طائرات إسرائيلية، فجر اليوم الجمعة، غارات استهدفت فيها موقعاً عسكرياً في ريف حمص الشرقي، ردت عليها ولأول مرة، صواريخ دفاعية تابعة للجيش النظامي.

واعتبرت الحكومة السورية أن العدوان الإسرائيلي كان بهدف دعم عملائها ورفع معنوياتهم "المنهارة".

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