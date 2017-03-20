اكد السفير الروسي لدى دمشق ألكسندر كينشاك يوم الاثنين, تعرض أحد مباني السفارة للتدمير جراء هجوم للمعارضة السورية أمس.

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واستهدفت الاحد أحياء المهاجرين وباب توما والعباسيين وشارع فارس الخوري ومحيط شارع حلب وشرقي التجارة بالقذائف والرصاص المتفجر , كما تم تسجيل حالات قنص في كراجات العباسيين, بالتزامن مع اشتباكات عنيفة شهدتها بين الجيش النظامي وفصائل معارضة مسلحة على أطراف حي جوبر, المتاخم للعاصمة دمشق.

يشار الى ان مبنى السفارة الروسية في دمشق الواقع في منطقة المزرعة، تعرض للقصف بقذائف الهاون مرات عدة, كان آخرها, اوائل شباط الماضي.

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