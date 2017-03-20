قال نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف الاثنين إن المبعوث الأممي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا سيزور موسكو قبيل استئناف مفاوضات جنيف المقرر في 23 آذار الجاري.

ونقلت وكالة انترفاكس الروسية عن بوغدانوف قوله ان " دي ميستورا سيجري محادثات مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف حول عملية التسوية السلمية بسوريا", مضيفا أن "دي ميستورا سيصل موسكو في القريب العاجل".

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أعلن المكتب الصحفي للمبعوث الأممي الخاص إلى سوريا ستافان دي ميستورا، يوم الثلاثاء الماضي، أن الجولة القادمة من مفاوضات السلام السورية في جنيف ستستأنف في 23 الجاري.

وكانت جولة من المفاوضات السورية في جنيف برعاية الموفد الأممي ستافان دي ميستورا، استمرت تسعة أيام اختتمت أعمالها في 3 آذار الحالي، وشارك فيها وفداً ممثلاً عن النظام، و3 وفود عن منصات "موسكو" و"الرياض" و"القاهرة" للمعارضة السورية، في حين لم يتم توجيه دعوة للأكراد أو "مجموعة حميميم" للمعارضة الداخلية.

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